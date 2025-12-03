El SAC se abona antes del 18 de diciembre y corresponde al 50% del salario mensual más alto del semestre, incluyendo horas extras y comisiones.
En retroceso: Universidades argentinas quedan fuera del Top 50 regional
Las universidades argentinas sufrieron un fuerte retroceso en el Latin America University Rankings 2026 de Times Higher Education, quedando ninguna entre las 50 mejores de la región.Argentina03/12/2025
Las universidades argentinas quedaron afuera de las 50 mejores de la región en la nueva edición del Latin America University Rankings 2026, elaborada por Times Higher Education, marcando un importante contraste con el año anterior. El cambio metodológico, que ahora evalúa a las instituciones latinoamericanas con estándares globales, podría ser uno de los motivos del retroceso.
La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) fue la mejor posicionada en la lista regional, ubicándose en el puesto 62, muy lejos de la posición 28 obtenida el año pasado. Le sigue la Universidad Austral, que descendió del puesto 43 al 82, y luego la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) cayó del 52 al 89.
Los números son claros y marcan un contundente retroceso en materia educativa: solo tres universidades argentinas se ubicaron entre las 100 mejores; en la edición anterior hubo ocho. La señal alentadora es que este año clasificaron doce, frente a las nueve de 2024.
Del sector público, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la de Cuyo (UNCuyo) se ubicaron entre los puestos 101 y 125, mientras que la de Quilmes (UNQ), Rosario (UNR), Litoral (UNL) y Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), quedaron por detrás del puesto 151.
En cuanto a las privadas, además de la Universidad Austral, la Pontificia Universidad Católica Argentina se ubicó en el rango 126-150, mientras que la Universidad Católica de Córdoba y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) quedaron también debajo del puesto 151.
Las cinco mejores universidades de América Latina según Times
Sin sorpresas, la Universidade de São Paulo volvió a quedarse con el primer puesto, seguida por la Universidade Estadual de Campinas. En el tercer lugar se ubicó la Pontificia Universidad Católica de Chile. Luego le siguen la Universidade Federal de Rio de Janeiro y Universidade Estadual Paulista (Unesp).
El ranking de Times Higher Education clasificó a 223 universidades de 16 países o territorios de América Latina aplicando en esta oportunidad un cambio en la metodología de evaluación, lo que podría haber impactado en las ubicaciones dentro de la lista. Anteriormente, la puntuación de cada institución se decidía tras la comparación con otras universidades de la región. Este año, Times se basó en la misma escala global que usa para sus rankings mundiales, aplicando así una medición más exigente.
