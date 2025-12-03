El gobernador busca los dos tercios necesarios en la Legislatura para garantizar fondos a municipios y cumplir obligaciones sin afectar salud y educación.
Milei suspendió su viaje a EE. UU. y generó malestar en la Casa Blanca
La decisión del presidente provocó críticas en Washington por la falta de comunicación fluida y la pérdida de oportunidades de diálogo bilateral.Política03/12/2025
Causó malestar en la Casa Blanca la decisión del presidente Javier Milei de cancelar el viaje que tenía previsto realizar a los Estados Unidos, este viernes, con motivo del sorteo de los partidos para el Mundial de Futbol 2026, según trascendió en fuentes diplomáticas en Washington.
“No se entiende que haya privilegiado un tema doméstico”, comentaron en estos medios haciendo referencia a que, así, desaprovecha la oportunidad de un nuevo encuentro con Donald Trump entre otras importantes reuniones. Pero lo que más preocupa en la administración norteamericana es que este episodio encierra la falta de “un contacto más fluido”.
El primer mandatario argentino fue invitado a compartir un palco con Trump y Gianni Infantino, titular de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) -iba a ser el único presidente extranjero en ese lugar - a partir de un ofrecimiento realizado por una empresa que pagó un millón y medio de dólares por auspiciar ese palco.
Estaba previsto, según trascendió, que el presidente argentino iba a ir a buscar a su par estadounidense a la Casa Blanca y juntos concurrir al evento a realizarse en el Kennedy Center.
Inconveniente
Sin embargo, en la Casa Rosada evaluaron que sería inconveniente coincidir en ese evento con el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio ‘Chiqui’ Tapia, sospechado de hechos de corrupción y criticado por Milei. “Si nosotros decimos que queremos una Argentina distinta, no sería sano ser partícipes, por acción u omisión, de las conductas impropias de la AFA", argumentan.
En cambio, otras fuentes oficiales lamentaron que “Argentina estará representada ante la FIFA por (Lionel) Messi y por (Lionel) Scaloni y no por el gobierno”.
Tras esta decisión, y de apuro, se debió desarmar la exposición que Milei tenía previsto dar a los miembros de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y el Consejo Empresarial Argentino-estadounidense, como así también una cena en la embajada argentina en Washington de la que iba a participar el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.
En fuentes cercanas a la Casa Blanca se escucharon críticas a la decisión del presidente argentino de suspender el viaje. En este sentido, se señala que “pareciera que nadie asesora adecuadamente a Milei”.
Tiempo atrás, Santiago Caputo manejaba buena parte del vínculo con Washington, pero ahora se comenta que el otrora asesor estrella está relegado.
La expectativa ahora es que los nuevos jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y canciller, Pablo Quirno, mejoren la comunicación con la primera potencia.
Con información de Ámbito
