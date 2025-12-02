Dialogaron sobre el acuerdo comercial histórico entre Argentina y Estados Unidos y reforzaron la cooperación bilateral.
Esteban Bullrich quiere ser presidente en 2027
A pesar de sus problemas de salud, el ex ministro de Educación afirmó que su misión es “amar, servir y sembrar esperanza” en el país.Política02/12/2025
El ex ministro de Educación y ex senador del PRO, Esteban Bullrich, expresó que pretende postularse para presidente de la Nación en las próximas elecciones 2027 e indicó que, aunque no tenga chances de ganar, su candidatura "puede unir a los argentinos".
En declaraciones televisivas, sostuvo que el día en que decidió finalizar su mandato en el Senado, debido a complicaciones en su salud, renunció “a los honores, pero no a la lucha” y sostuvo que esa tarea sigue orientada a “dejar un mejor país” para sus hijos.
Sin embargo, y demostrando el lugar que ocupa su esposa e hijos en su vida, explicó que quien definirá su candidatura será su familia y agregó: “María Eugenia (Sequeiros) y mis hijos tienen la última palabra, pero yo me quiero presentar”.
“La campaña sería mi alma hablándole al alma de los argentinos. Cuando uno siente tanto que encontró su misión, no le puede escapar. No sé cuánto tiempo me queda, pero sí sé qué tengo que hacer con él: amar, servir, reconciliar y sembrar esperanza. Ese es mi liderazgo, ese es mi camino, esa es mi fe”, aseguró.
También hizo referencia a la actualidad política, social y económica del país e indicó que “no le gusta” y manifestó que lo que Argentina necesita son “almas grandes” y hombres y mujeres “que acepten la humildad como cimiento, el diálogo como método, la verdad como disciplina, la cercanía como estilo, la compasión como fuerza política y la reconciliación como horizonte”.
Por otra parte, habló de su último libro ‘Una Nueva Buenos Aires’, que tiene como objeto "renovar el pacto de unión nacional", y que llevó adelante junto al especialista en economía laboral y educación, Jorge Colina, y el abogado y empresario, Enrique Morad. La obra surgió desde la experiencia de su campaña en 2017, cuando se candidateaba como senador y donde, durante las recorridas en la provincia, afirmó la existencia de “un territorio partido en dos”.
“Nuestro país tiene heridas antiguas que no se cierran con discursos ni con decretos, se cierran con almas que se entregan, con corazones que perdonan, con espíritus que dialogan, con líderes que sirven. Esa es la misión que siento para mí, la que siento para mis hijos, la que siento para cada argentino que cree que todavía es posible construir un país más justo, más fraterno y más humano”, concluyó.
Solo dos mujeres en el Senado salteño: la peor cifra desde la sanción de la paridad
A casi una década de la ley de paridad, el Senado de Salta tiene apenas dos mujeres entre 23 bancas. Es el nivel más bajo desde que se implementó la norma que exige listas 50/50.
La Juventud Radical de Salta pidió intervención nacional y rechazó las designaciones de Farfán
Militantes de la Juventud Radical de Salta presentaron ante el Comité Nacional una solicitud de intervención del distrito y repudiaron la designación de delegados realizada por el Comité Provincial que preside Soledad Farfán.
El ministro del Interior recibirá a Peter Lamelas en Casa Rosada para profundizar el entendimiento económico entre Milei y Trump, considerado clave por Washington para nuevas inversiones y apertura de mercados.
Una estudiante de la UNSa integra la mesa nacional de la Juventud Universitaria PeronistaPolítica01/12/2025
Se trata de Rosalía Correa Díaz, oriunda de Pichanal. En ‘Hablemos de política’, la joven abordó el estado de las universidades a partir de la decisión del gobierno libertario de no aplicar la ley de financiamiento aprobada por el Congreso.
