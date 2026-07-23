Caputo desactivó expectativas de nuevas bajas de retenciones: “Los anuncios ya se hicieron”

Este jueves, el ministro de Economía, Luis Caputo, visitó la Exposición de la Sociedad Rural en Palermo. Pese a las expectativas por posibles nuevos anuncios de baja de retenciones, sostuvo que los mismos ya se hicieron en mayo, pero que el campo tiene que estar tranquilo de que en la medida en que la economía crezca y haya un mayor superávit fiscal van a seguir bajando derechos de exportación al sector. Pero no fue lo único: también afirmó que en este modelo, al darse los incentivos correctos, hay dólares para los ahorristas e importadores y que “favorece a todas las industrias”.

Caputo llegó acompañado por el viceministro José Luis Daza y fue recibido por el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, y la vicepresidenta, Eloísa Frederking. En dialogo con la prensa y consultado respecto a la posibilidad de nuevos recortes a los derechos de exportación, el ministro remarcó que “los anuncios ya se hicieron en su momento, así que no hay que esperar ningún anuncio en particular. En la medida que el superávit económico dé más margen, podremos seguir bajando", sostuvo.

En esa línea, vinculó el desempeño de la economía rural al esquema de incentivos impulsado por el Gobierno, y subrayó que la eliminación de restricciones depende de la previsibilidad y la estabilidad en las reglas de juego. Caputo sostuvo que “el modelo económico actual genera mayor estabilidad y previsibilidad” y señaló como ejemplo la capacidad del Banco Central para comprar en promedio USD 100 millones por día gracias al aporte de las exportaciones.

En mayo, durante la conferencia de prensa por los auncios de baja de retenciones escalonada, el ministro Caputo insistió en que el objetivo final es llevarlas a cero, aunque aclaró que eso solo podría alcanzar en un eventual segundo mandato de Mieli. “Los anuncios se hicieron hace dos meses, lo que buscamos es darles certidumbre, mostrarles que el camino va a continuar”, afirmó este jueves.