Las autoridades confirmaron que más de 120.000 personas se registraron para participar de la misa programada en la zona costera de la ciudad.
Perú: un alud arrasó con dos barcos y dejó decenas de desaparecidos
El derrumbe sorprendió a las naves durante la madrugada en el puerto de Iparia. La mayoría de las víctimas son indígenas y las autoridades investigan posible sobrecupo.El Mundo02/12/2025
Al menos 12 personas murieron y unas 30 siguen desaparecidas tras un alud de tierra que este lunes hundió dos embarcaciones ancladas en el puerto fluvial de Iparia, en la región peruana de Ucayali, según confirmaron autoridades sanitarias y equipos de rescate.
El deslizamiento arrasó durante la madrugada con dos naves, una de las cuales había zarpado horas antes desde Pucallpa con unos 65 ocupantes rumbo a comunidades indígenas.
La mayoría de las víctimas son indígenas. El director regional de Salud, Patrich Pantoja, confirmó que son doce fallecidos y que los 20 heridos ya fueron dados de alta. También precisó que entre 30 y 36 personas permanecen desaparecidas.
Un sobreviviente, Victorino, contó que se cayó un barranco muy grande y se hundió rápido la embarcación, las personas salían por las ventanas para salvarse, mientras videos locales mostraban equipaje y mercadería flotando en el Ucayali.
Búsqueda complicada y dudas sobre la seguridad del viaje
La Marina lidera las tareas de búsqueda con apoyo aéreo de la Policía, pero la crecida del río, la neblina y los remolinos dificultan el operativo. El capitán Jonathan Novoa advirtió que las labores podrían suspenderse durante la noche por falta de visibilidad y retomarse este martes temprano.
Las autoridades investigan si el bote operaba con sobrecupo y bajo condiciones informales de transporte, sin medidas de seguridad adecuadas. En 2021, un choque entre dos embarcaciones en el río Huallaga dejó 22 muertos, uno de los barcos también navegaba con exceso de pasajeros.
Con información de TN
La aerolínea española mantendrá la ruta suspendida hasta el 31 de diciembre por falta de garantías de seguridad. Más de 6.000 pasajeros ya resultaron afectados desde el 22 de noviembre.
Tras un año sin convocatoria, el Ministerio de Relaciones Exteriores lanzó el proceso oficial de ingreso al cuerpo diplomático, con inscripción del 27 de abril al 29 de mayo de 2026.
El Ministerio de Salud admitió por primera vez el alcance de la epidemia, que ya se extendió a las 15 provincias y desbordó la capacidad sanitaria de la isla.
En un masivo acto en Caracas, el presidente venezolano desafió al “imperio”, afirmó que servirá al pueblo “para siempre” y denunció 22 semanas de “terrorismo psicológico” por parte de Estados Unidos.
El despliegue ocurre en un momento de máxima tensión bilateral, ya que esta operación ya se cobró por lo menos 83 muertos en ataques a 22 embarcaciones venezolanas señaladas como transporte de drogas ilegales.
La clasificación de River Plate a la próxima Copa Libertadores se redujo a una única y paradójica vía: que su clásico rival, Boca Juniors, se consagre campeón del Torneo Clausura.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
Elecciones en Honduras: la derecha toma ventaja y peligran 12 años de hegemonía izquierdistaEl Mundo01/12/2025
Hay un triple empate entre la oficialista Rixi Moncada y los dos candidatos de la derecha, Salvador Nasralla y Nasry Asfura.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.
“No quedó nada”: el granizo destrozó la producción tabacalera del sur de Salta
Una granizada histórica arrasó cultivos de tabaco en El Tala y El Jardín, dejando pérdidas totales y más de 500 familias afectadas.