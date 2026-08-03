Uruguay descartó mediar entre la Argentina y Brasil y pidió pensar en el Mercosur

El gobierno de Uruguay descartó este lunes cualquier mediación en la crisis diplomática causada por las descalificaciones de Javier Milei hacia Luiz Lula da Silva que volvieron a enturbiar la relación bilateral entre la Argentina y Brasil.

“Este es el momento de pensar más en construir que en confrontar o generar choques internos”, afirmó el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, tras participar de un debate en Uruguay que reunió a parte de los candidatos a la secretaría general de Naciones Unidas.

Milei reiteró el domingo sus acusaciones contra su par brasileño, al que calificó de “ladrón” y “corrupto”, una semana después de que dichos similares provocaran una crisis con Brasil.

Lubetkin dijo que el gobierno uruguayo está monitoreando la situación “muy de cerca”, pero descartó cualquier mediación del presidente de izquierda Yamandú Orsi en las tensiones entre ambos países, al tratarse de un “diálogo entre brasileros y argentinos”.

“Cualquier elemento de tensionamiento del Mercosur no ayuda para nada (...) creo que no ayuda, tensiona y no facilita en un momento tan importante del Mercosur”, agregó.

Además, afirmó: “Está claro que para nosotros tienen que bajar estas tensiones, pensar una lógica de Estado y de Presidencia, porque el Mercosur está en un momento extraordinario con la Unión Europea, con el EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio) y en el diálogo con los asiáticos”.