a Unidad de Graves Atentados contra las Personas 1 tomó intervención en el caso, mientras que el Grupo Técnico de Criminalística y Seguridad Vial trabajaron en la documentación de la escena y el ordenamiento vehicular.
Más de 200 conductores sancionados por alcoholemia el fin de semana en Salta
Policiales01/12/2025
La Subsecretaría de Seguridad Vial junto a la Dirección General de Seguridad Vial de la Policía de Salta coordinó el trabajo preventivo y operativo de seguridad vial que se realizó el fin de semana en la provincia.
La Policía Vial controló más de 8600 vehículos en los distintos puntos de fiscalización que se apostaron en las rutas provinciales, nacionales y calles de la provincia.
En ese marco, practicaron más de 5600 test de alcoholemia, detectaron y sancionaron a 229 conductores alcoholizados que fueron sancionados como lo establece la legislación correspondiente.
En total se detectaron a 1231 infractores a las normativas viales en su amplia mayoría fueron sancionados por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito.
La Subsecretaría de Seguridad Vial continúa reforzando las acciones preventivas y de concientización vial con el objetivo de fomentar conductas responsables en la ciudadanía y reducir los índices de siniestralidad.
La maniobra criminal, que comenzó en Instagram, involucró transferencias a billeteras virtuales, el uso de la aplicación de criptomonedas Bybit y exigencias de pagos.
La Policía atrapó esta madrugada a un hombre de 56 años en Villa San Antonio que había robado un set de herramientas de un comercio en Avenida Chile.
Un hombre fue encontrado sin vida esta mañana en Plaza Gurruchaga, en el macrocentro salteño. El CIF y la Policía acordonaron la zona y trabajan para establecer las causas del fallecimiento.
La Policía de Salta activó el Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas para dar con el paradero de Maximiliano Javier Schanz Arrudi de 43 años, quien se ausentó de su hogar en Barrio Ampliación Santa Ana II.
El encuentro, que contó con la participación de jefes de la Alcaidía General y áreas operativas, se centró en coordinar protocolos para optimizar el traslado y la recepción de las personas demoradas.
Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras derrotar a su compatriota Palmeiras por 1-0 en el Estadio Monumental de Lima.
El vicepresidente de la Agencia Salta Deportes, Claudio Fernández, confirmó en Aries que 600 atletas de todo el país y del exterior compitieron en el triatlón desarrollado este domingo en la capital salteña.
