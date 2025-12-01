Pese a la alerta meteorológica, la capital salteña tuvo solo incidentes menores

El secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, Esteban Carral Cook, brindó por Aries un panorama actualizado sobre la situación climática y las medidas de prevención ante la alerta meteorológica que rige desde ayer y se extenderá en la jornada de hoy.

Carral Cook explicó que, pese a la advertencia por posibles lluvias, la ciudad no registró complicaciones importantes durante el último temporal. “La lluvia se trasladó a otras partes de la provincia y no descargó sobre la ciudad”, señaló. En ese marco, indicó que el Sistema de Emergencias de Protección Ciudadana recibió únicamente los llamados habituales, principalmente por ramas caídas y postes de luz deteriorados.

El funcionario detalló que continúan los trabajos de revisión de postes antiguos en distintos puntos de la capital, y que el equipo municipal se mantiene en alerta ante cualquier cambio en las condiciones climáticas.

Respecto a las recomendaciones para la población, Carral Cook insistió en extremar los cuidados al transitar por la ciudad, especialmente cuando se registran ráfagas de viento. También pidió prestar atención en edificios en altura, asegurando objetos sueltos que puedan volarse y generar daños.

Finalmente, recordó que ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse a los números 911 o 105, donde los equipos municipales y de seguridad “acudirán lo más pronto posible”.