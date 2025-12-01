La colecta se hará en la avenida Bolivia al 5100, el martes 2, en el horario de 8.30 a 13 y el miércoles 3 de diciembre, de 13.30 a 17.
Pese a la alerta meteorológica, la capital salteña tuvo solo incidentes menores
El secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana informó el estado de la ciudad ante la alerta meteorológica vigente. Señaló que no hubo mayores inconvenientes y pidió extremar cuidados ante posibles lluvias y ráfagas de viento.Salta01/12/2025Ivana Chañi
El secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, Esteban Carral Cook, brindó por Aries un panorama actualizado sobre la situación climática y las medidas de prevención ante la alerta meteorológica que rige desde ayer y se extenderá en la jornada de hoy.
Carral Cook explicó que, pese a la advertencia por posibles lluvias, la ciudad no registró complicaciones importantes durante el último temporal. “La lluvia se trasladó a otras partes de la provincia y no descargó sobre la ciudad”, señaló. En ese marco, indicó que el Sistema de Emergencias de Protección Ciudadana recibió únicamente los llamados habituales, principalmente por ramas caídas y postes de luz deteriorados.
El funcionario detalló que continúan los trabajos de revisión de postes antiguos en distintos puntos de la capital, y que el equipo municipal se mantiene en alerta ante cualquier cambio en las condiciones climáticas.
Respecto a las recomendaciones para la población, Carral Cook insistió en extremar los cuidados al transitar por la ciudad, especialmente cuando se registran ráfagas de viento. También pidió prestar atención en edificios en altura, asegurando objetos sueltos que puedan volarse y generar daños.
Finalmente, recordó que ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse a los números 911 o 105, donde los equipos municipales y de seguridad “acudirán lo más pronto posible”.
Comercio sufrió otro violento robo: “Ya tenemos ocho denuncias en lo que va del año”
Silvia, propietaria de “Pixer”, contó que el local fue atacado nuevamente el fin de semana. Entre robos, estafas y mecheras, asegura que trabajar así es “insostenible”.
EDESA emitió recomendaciones ante la alerta por tormentas fuertes en Salta
La distribuidora advirtió que el alerta meteorológica vigente para este lunes 1 de diciembre puede generar interrupciones en el servicio eléctrico. Solicitó a la comunidad extremar cuidados y seguir medidas de seguridad.
En audiencia pública, el Ente Regulador revisará tarifas de luz y agua esta semana
El ENRESP convocó a dos audiencias públicas virtuales que se desarrollarán este 4 y 5 de diciembre, con el objetivo de analizar la revisión tarifaria y cambios estructurales.
Atención estudiantes: el Pase Libre se corta el 5 de diciembre
Saeta confirmó que el beneficio para los niveles inicial, primario, secundario, terciario y universitario se habilitará hasta el viernes 5 de diciembre inclusive.
Colonias de vacaciones: largas filas en los balnearios para inscribir a los niños
La Municipalidad abrió hoy las inscripciones presenciales para la temporada 2026. Hay 700 cupos gratuitos entre el balneario Xamena y el Nicolás Vitale. Las actividades comienzan el 5 de enero.
¡Tetra y récord! Flamengo conquistó la Libertadores 2025 y es el más ganador de BrasilDeportes30/11/2025
Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras derrotar a su compatriota Palmeiras por 1-0 en el Estadio Monumental de Lima.
Salta recibió a 600 atletas en un triatlón que movilizó hotelería y comercio
El vicepresidente de la Agencia Salta Deportes, Claudio Fernández, confirmó en Aries que 600 atletas de todo el país y del exterior compitieron en el triatlón desarrollado este domingo en la capital salteña.
Falleció este domingo Ekel Meyer, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy y figura con una extensa trayectoria en la vida institucional de la provincia.
Una diputada bonaerense de UxP propuso la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA) para gravar la emisión de gases de las vacas y financiar la gestión de residuos.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.