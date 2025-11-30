Hat-Trick y titulo: Messi y Tadeo Allende llevan al Inter Miami a la final de la MLS

El Inter Miami de Lionel Messi vivió una jornada histórica al consagrarse campeón de la Conferencia Este tras un contundente 5-1 frente a New York City, resultado que le aseguró el pasaje a la definición de la MLS. En un estadio colmado y con clima de celebración, las “Garzas” confirmaron su buen momento y ahora aguardan por San Diego o Vancouver para luchar por la corona.

El inicio del partido mostró cierta paridad. Ese equilibrio se rompió a los 14 minutos, cuando un centro de Messi derivó en la primera llegada clara y abrió el camino. Apenas un rato después, Tadeo Allende se impuso en el área y estampó el 1-0 con un remate potente. El envión fue inmediato: a los 23, el propio Allende, de cabeza y tras un centro quirúrgico de Jordi Alba, estiró la ventaja. Pese al control de Miami, Justin Haak encontró el descuento antes del descanso.

En el complemento, el conjunto de Javier Mascherano resistió un breve intento de reacción de New York City, incluido un tiro cruzado que obligó a una respuesta de Rocco Ríos Novo. Pero enseguida llegó el quiebre definitivo: Messi metió un pase filtrado perfecto y Mateo Silvetti convirtió el 3-1.

El ingreso de Telasco Segovia terminó de dinamitar la defensa rival. A los 38 minutos, el venezolano armó una jugada de lujo con Jordi Alba y marcó el cuarto en una acción que desató el delirio. Ya con el triunfo asegurado, Allende cerró su noche soñada completando el hat-trick para el 5-1 final, rubricando una exhibición colectiva.

Con este triunfo, Inter Miami se queda por primera vez con la Conferencia Este y se mete en la gran final de la liga. Una vez finalizado el pleito, el capitán de la Selección Argentina y vigente campeón mundial levantó el trofeo de campeón de la Conferencia Este y ahora va por el plato fuerte: la MLS Cup.

