Estudiantes de La Plata se convirtió en el primer semifinalista del Torneo Clausura tras vencer 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Estadio Madre de Ciudades, con gol de Tiago Palacios.
Hat-Trick y titulo: Messi y Tadeo Allende llevan al Inter Miami a la final de la MLS
El Inter Miami de Lionel Messi se clasificó a la gran final de la MLS tras golear contundentemente 5-1 al New York City y levantar el título de la Conferencia Este.Deportes30/11/2025
El Inter Miami de Lionel Messi vivió una jornada histórica al consagrarse campeón de la Conferencia Este tras un contundente 5-1 frente a New York City, resultado que le aseguró el pasaje a la definición de la MLS. En un estadio colmado y con clima de celebración, las “Garzas” confirmaron su buen momento y ahora aguardan por San Diego o Vancouver para luchar por la corona.
El inicio del partido mostró cierta paridad. Ese equilibrio se rompió a los 14 minutos, cuando un centro de Messi derivó en la primera llegada clara y abrió el camino. Apenas un rato después, Tadeo Allende se impuso en el área y estampó el 1-0 con un remate potente. El envión fue inmediato: a los 23, el propio Allende, de cabeza y tras un centro quirúrgico de Jordi Alba, estiró la ventaja. Pese al control de Miami, Justin Haak encontró el descuento antes del descanso.
En el complemento, el conjunto de Javier Mascherano resistió un breve intento de reacción de New York City, incluido un tiro cruzado que obligó a una respuesta de Rocco Ríos Novo. Pero enseguida llegó el quiebre definitivo: Messi metió un pase filtrado perfecto y Mateo Silvetti convirtió el 3-1.
El ingreso de Telasco Segovia terminó de dinamitar la defensa rival. A los 38 minutos, el venezolano armó una jugada de lujo con Jordi Alba y marcó el cuarto en una acción que desató el delirio. Ya con el triunfo asegurado, Allende cerró su noche soñada completando el hat-trick para el 5-1 final, rubricando una exhibición colectiva.
Con este triunfo, Inter Miami se queda por primera vez con la Conferencia Este y se mete en la gran final de la liga. Una vez finalizado el pleito, el capitán de la Selección Argentina y vigente campeón mundial levantó el trofeo de campeón de la Conferencia Este y ahora va por el plato fuerte: la MLS Cup.
Con información de Doble Amarilla
La definición del título, que enfrenta a los dos campeones continentales, se disputará en una serie a ida y vuelta en febrero. La ida será el miércoles 18 de febrero de 2026 en La Fortaleza y el desquite en el Maracaná.
¡Tetra y récord! Flamengo conquistó la Libertadores 2025 y es el más ganador de BrasilDeportes30/11/2025
Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras derrotar a su compatriota Palmeiras por 1-0 en el Estadio Monumental de Lima.
Choque de gigantes: Flamengo y el Palmeiras definen la Libertadores con arbitraje argentinoDeportes29/11/2025
Palmeiras y Flamengo se enfrentan este sábado a las 18:00 hs en el Estadio Monumental de Lima, Perú, en la gran final de la Copa Libertadores 2025.
El bicampeón mundial perdió ante Fiji y sufrió una goleada de Francia en el Seven de Dubai. Ahora, Argentina necesita un milagro: golear a Sudáfrica a la una y media de la tarde para tener chances de avanzar de ronda.
Oscar Piastri ganó la Carrera Sprint del GP de Qatar, sumando 8 puntos, seguido por George Russell y Lando Norris. Por su parte, Franco Colapinto finalizó último tras no poder remontar posiciones.
Cierre y despidos: La crisis de Whirlpool impacta en el acero y alerta a la industria nacionalArgentina29/11/2025
La crisis de línea blanca impacta de lleno en el sector acerero. El avance de las importaciones forzó el cierre de la planta de Whirlpool, despidiendo a 220 personas.
Más de la mitad (53%) de los jóvenes argentinos entre 18 y 35 años recurre a plataformas digitales como Marketplace, Uber o sitios de apuestas online para complementar sus ingresos, según una encuesta reciente.
River Plate confirmó la salida de cinco figuras, poniendo fin al ciclo ganador de Gallardo. Se van Enzo Pérez, Pity Martínez, Nacho Fernández y Casco, cuatro "Héroes de Madrid".
Hallaron un cuerpo en Plaza Gurruchaga: amplio operativo policial y del CIF
Un hombre fue encontrado sin vida esta mañana en Plaza Gurruchaga, en el macrocentro salteño. El CIF y la Policía acordonaron la zona y trabajan para establecer las causas del fallecimiento.
La Universidad Abierta de la Tercera Edad (UNATE), dependiente de la Secretaría de las Personas Mayores de Salta, realizará este sábado la Gala UNATE Navidad a partir de las 16:30 hs en el Teatro Provincial.