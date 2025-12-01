Diciembre arranca inestable en Salta: el pronóstico de la semana

Alerta naranja en Salta: se esperan tormentas fuertes desde la madrugada
La medida rige desde la madrugada de este lunes debido a la previsión de tormentas fuertes con características severas.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una semana marcada por tormentas, lluvias persistentes y variaciones térmicas en la ciudad de Salta.Salta01/12/2025Ivana Chañi
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para esta semana una marcada inestabilidad en la ciudad de Salta, con tormentas aisladas, lluvias de variada intensidad y temperaturas que oscilarán entre los 18° y 32°.
De acuerdo con el pronóstico oficial, el lunes y martes se presentarán con tormentas durante la mañana y la tarde, acompañadas por chaparrones y cielos mayormente cubiertos. Las máximas previstas se ubican entre 26° y 31°, mientras que las mínimas rondarán los 18°.
El miércoles continuará con condiciones similares: lluvias intermitentes, alta humedad y actividad eléctrica, con una máxima cercana a los 29°. No se descartan mejoras temporarias hacia la tarde.
Para el jueves, el SMN prevé un leve alivio, con cielo parcialmente nublado y una máxima que podría alcanzar los 29°. Sin embargo, hacia el viernes volvería la inestabilidad, con probabilidades de chaparrones y tormentas aisladas durante la tarde.
El fin de semana presentaría temperaturas entre 27° y 32°, con chances moderadas de lluvia especialmente el sábado, manteniendo el patrón húmedo que viene registrándose en los últimos días.
Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los reportes actualizados del SMN y seguir las indicaciones ante posibles alertas por tormenta o actividad eléctrica.
