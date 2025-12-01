Salta activa 60 puntos de testeo por el Día Mundial del VIH

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el VIH/SIDA, la provincia de Salta puso en marcha una amplia campaña de testeo y sensibilización que se extenderá durante todo diciembre. Así lo confirmó por Aries la dra. Laura Caporaletti, jefa del Programa de Enfermedades de Transmisión Sexual, quien destacó que este año “volvimos a restablecer muchas campañas” luego de las dificultades registradas en 2023 por la falta de reactivos y auditorías.

“El testeo es muy sencillo, gratuito y en pocos minutos se obtiene un resultado presuntivo. Si es negativo, es definitivo; y si es positivo, la persona cuenta inmediatamente con el acompañamiento del equipo para confirmar el diagnóstico”, explicó la funcionaria.

Caporaletti detalló que habrá casi 60 puestos de trabajo distribuidos entre la capital y el interior, con actividades que incluyen testeos, charlas y también propuestas recreativas para involucrar a la comunidad. “Es importante estar atentos a lo que organiza cada centro de salud u hospital cercano, porque realmente va a haber mucha actividad”, indicó.

La titular del programa señaló que la provincia mantiene un promedio estable de 35 diagnósticos mensuales, lo que representa cerca de 400 nuevos casos de VIH al año.

“Insistimos siempre en la importancia del chequeo. No hay que esperar a estar enfermo. El VIH baja las defensas y eso puede facilitar la aparición de otras enfermedades graves”, remarcó. También recordó que todos los jóvenes desde los 14 años pueden hacerse el test sin autorización de sus padres.

En cuanto al subregistro, Caporaletti indicó que se estima que entre un 25% y un 30% de las personas que viven con VIH desconocen su diagnóstico, aunque en Salta podrían ser menos gracias a las campañas sostenidas durante el año.

Otras ITS: sífilis en jóvenes

La funcionaria también confirmó que, al igual que en otras provincias, la sífilis afecta principalmente a la población joven, especialmente entre los 15 y 30 años. Además, resaltó el papel del control de embarazo como “evento clave” para detectar infecciones y acercar a las parejas a los testeos.

Agenda y recomendaciones

Caporaletti pidió a la población estar atenta a la programación local. “Hay lugares como Tartagal, Hipólito Yrigoyen y Cafayate que vienen trabajando desde hace una semana. También muchos centros de salud suman vacunatorios y controles de otras ITS”, informó.

“Acercarse, sacarse dudas y aprovechar las campañas es fundamental. Siempre va a haber alguien en el equipo dispuesto a orientar y acompañar”, concluyó.