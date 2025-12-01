Investigan posible nueva cepa de Hantavirus en Salta por alta letalidad

Salta activa 60 puntos de testeo por el Día Mundial del VIH
La provincia relanza sus campañas de prevención con jornadas gratuitas en centros de salud y hospitales. Detectan un promedio de 35 nuevos casos por mes.
El Instituto Malbrán investiga la posible aparición de una nueva cepa de hantavirus en la provincia. Se registraron tres muertes de solo ocho casos, una letalidad preocupante.Salud01/12/2025
El coordinador de Epidemiología de la provincia de Salta, Francisco García Campos, confirmó que esperan los resultados de la investigación que realiza el Instituto Malbrán sobre una posible nueva cepa de hantavirus en la provincia.
Las consultas sobrevinieron tras conocerse, la semana pasada, el deceso de una nena de 5 años a raíz de la enfermedad. Algunos especialistas entienden que es baja la probabilidad de este resultado en menores de edad cuando contraen el hantavirus. Desde el Hospital San Vicente de Paul, de Orán, en tanto, confirmaron que la nena, además, estaba desnutrida.
Los números indican que en lo que va del año se registraron 8 casos de hantavirus en la provincia, la mitad de ellos en el departamento Orán.
García Campos indicó que, si bien fueron pocos casos, se registró una alta tasa de letalidad y por ello se investiga la posibilidad de la aparición de una cepa nueva. “Sabremos próximamente de qué se trata”, sostuvo.
“Vinieron científicos del Malbrán y levantaron muestras en distintos sectores”, dijo por su parte la concejala de Hipólito Yrigoyen (municipio del departamento Orán), Viviana Caro, al mencionar las acciones realizadas hace un mes.
El Hospital local realizó tareas de prevención con los vecinos del barrio 14 Viviendas. Desde allí se preveía la gestión de kits de limpieza ante el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia para que los pobladores puedan hacer la higienización necesaria.
Caro recordó que el Concejo emitió dos resoluciones en las que se solicita a la empresa Seabord, que administra cargo el Ingenio El Tabacal, la limpieza de sus terrenos. Ello en tanto un joven de 20 años que falleció en octubre vivía en una casa que se encuentra enfrente de un terreno del ingenio que, afirman, está abandonado.
A ello sumaron el pedido de limpieza de los canales de la empresa, ante la llegada de la época de lluvias. Caro afirmó que esta condición climática y la falta de limpieza de las canalizaciones generan inundaciones.
Además, tras los incendios que hubo en la zona, se estima que los roedores silvestres que transmiten la enfermedad avanzaron hacia zonas pobladas.
Aunque se solicitaron reuniones con la empresa, hasta el momento no recibieron respuesta alguna.
La transmisión del hantavirus al ser humano ocurre principalmente a través de roedores silvestres, que actúan como reservorios naturales del virus. Estos animales presentan una infección crónica asintomática con viremia (presencia del virus en la sangre) persistente, eliminando el virus a través de la orina, saliva y excrementos.
La principal vía de contagio es la inhalación de aerosoles contaminados con partículas virales presentes en heces, orina o saliva de roedores infectados.
La transmisión generalmente ocurre al ingresar en el hábitat de los roedores, esto es, en áreas silvestres, zonas suburbanas y ambientes rurales, también en los peridomicilios y durante el desarrollo de actividades laborales, recreativas o, en lugares cerrados como galpones o depósitos infestados.
Los síntomas iniciales suelen parecerse a los de un estado gripal e incluyen fiebre superior a 38 °C, dolores musculares, escalofríos, cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea.
Con información de Página 12
