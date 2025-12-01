Jornada de concientización y test de VIH este lunes en la Usina Cultural

Salta activa 60 puntos de testeo por el Día Mundial del VIH
La provincia relanza sus campañas de prevención con jornadas gratuitas en centros de salud y hospitales. Detectan un promedio de 35 nuevos casos por mes.
La iniciativa contará con la presencia de infectólogos del hospital y personal de la Cruz Roja filial Salta. El test rápido permite obtener resultados en pocos minutos, facilitando el diagnóstico temprano y el acceso inmediato al tratamiento.Salud01/12/2025
El hospital Señor del Milagro llevará adelante este lunes testeos gratuitos de VIH y actividades de concientización y prevención en la Usina Cultural. La jornada se desarrollará de 10 a 13 y contará con la presencia de infectólogos del hospital y de la Cruz Roja filial Salta.
El hospital Señor del Milagro es centro de referencia en la atención de pacientes con VIH. Dispone de un plantel de diez médicos infectólogos que realizan atención en consultorios externos y en sala de internación.
Además de la Residencia de Infectología y un laboratorio específico de virología, donde la población puede acceder al test de VIH durante todo el año, de lunes a viernes a partir de las 7:00.
El test rápido permite obtener resultados en pocos minutos, favoreciendo el diagnóstico temprano y el acceso inmediato al tratamiento.
La provincia relanza sus campañas de prevención con jornadas gratuitas en centros de salud y hospitales. Detectan un promedio de 35 nuevos casos por mes.
El Instituto Malbrán investiga la posible aparición de una nueva cepa de hantavirus en la provincia. Se registraron tres muertes de solo ocho casos, una letalidad preocupante.
La iniciativa contará con la presencia de infectólogos del hospital y personal de la Cruz Roja filial Salta. El test rápido permite obtener resultados en pocos minutos, facilitando el diagnóstico temprano y el acceso inmediato al tratamiento.
A partir del lunes 1 de diciembre, el Camión Oncológico se instalará en el hospital de San Antonio de los Cobres hasta el miércoles 3, y luego continuará en Campo Quijano el jueves 4 y viernes 5.
El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, difundió este sábado un documento respaldado por todas las provincias, donde se garantiza la seguridad, eficacia y gratuidad de las vacunas del Calendario Nacional.
El Ministerio de Salud Pública de Salta emitió una solicitud a la población para extremar las medidas de prevención contra el cáncer de piel y los golpes de calor debido a las altas temperaturas.
Una falla informática causada por la radiación solar intensa y las tormentas geomagnéticas amenaza con corromper el software de control de vuelo de la familia Airbus A320, afectando a unos 6.000 aviones en todo el mundo.
Un hombre fue encontrado sin vida esta mañana en Plaza Gurruchaga, en el macrocentro salteño. El CIF y la Policía acordonaron la zona y trabajan para establecer las causas del fallecimiento.
Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras derrotar a su compatriota Palmeiras por 1-0 en el Estadio Monumental de Lima.
El vicepresidente de la Agencia Salta Deportes, Claudio Fernández, confirmó en Aries que 600 atletas de todo el país y del exterior compitieron en el triatlón desarrollado este domingo en la capital salteña.
Falleció este domingo Ekel Meyer, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy y figura con una extensa trayectoria en la vida institucional de la provincia.