Jornada de concientización y test de VIH este lunes en la Usina Cultural

El hospital Señor del Milagro llevará adelante este lunes testeos gratuitos de VIH y actividades de concientización y prevención en la Usina Cultural. La jornada se desarrollará de 10 a 13 y contará con la presencia de infectólogos del hospital y de la Cruz Roja filial Salta.

El hospital Señor del Milagro es centro de referencia en la atención de pacientes con VIH. Dispone de un plantel de diez médicos infectólogos que realizan atención en consultorios externos y en sala de internación.

Además de la Residencia de Infectología y un laboratorio específico de virología, donde la población puede acceder al test de VIH durante todo el año, de lunes a viernes a partir de las 7:00.

El test rápido permite obtener resultados en pocos minutos, favoreciendo el diagnóstico temprano y el acceso inmediato al tratamiento.