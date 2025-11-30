Jornada de concientización y test de VIH este lunes en la Usina Cultural

A partir del lunes 1 de diciembre, el Camión Oncológico se instalará en el hospital de San Antonio de los Cobres hasta el miércoles 3, y luego continuará en Campo Quijano el jueves 4 y viernes 5.
El test rápido permite obtener resultados en pocos minutos, facilitando el diagnóstico temprano y el acceso inmediato al tratamiento.
El hospital Señor del Milagro llevará adelante este lunes testeos gratuitos de VIH y actividades de concientización y prevención en la Usina Cultural. La jornada se desarrollará de 10 a 13 y contará con la presencia de infectólogos del hospital y de la Cruz Roja filial Salta.
El hospital Señor del Milagro es centro de referencia en la atención de pacientes con VIH. Dispone de un plantel de diez médicos infectólogos que realizan atención en consultorios externos y en sala de internación.
Además de la Residencia de Infectología y un laboratorio específico de virología, donde la población puede acceder al test de VIH durante todo el año, de lunes a viernes a partir de las 7:00.
El test rápido permite obtener resultados en pocos minutos, favoreciendo el diagnóstico temprano y el acceso inmediato al tratamiento.
Nación y provincias respaldaron la seguridad de las vacunas
El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, difundió este sábado un documento respaldado por todas las provincias, donde se garantiza la seguridad, eficacia y gratuidad de las vacunas del Calendario Nacional.
El Ministerio de Salud Pública de Salta emitió una solicitud a la población para extremar las medidas de prevención contra el cáncer de piel y los golpes de calor debido a las altas temperaturas.
Un estudio revela que casi la mitad de los jóvenes está en riesgo de sufrir trastornos alimentarios. La exposición constante a cuerpos idealizados por filtros eleva la insatisfacción corporal.
Piden extremar cuidados: "los chicos son los más vulnerables al golpe de calor”
Un médico pediatra detalló medidas de prevención, desde la hidratación constante hasta el uso de ropa fresca y paños fríos en zonas estratégicas.
Realizarán actividades por el Día Mundial de la Respuesta al VIH/SIDA en toda la provinciaSalud27/11/2025
Se desarrollan acciones de promoción, prevención, consejería y testeo rápido durante la primera semana de diciembre en hospitales, centros de salud y plazas de los municipios.
Cierre y despidos: La crisis de Whirlpool impacta en el acero y alerta a la industria nacionalArgentina29/11/2025
La crisis de línea blanca impacta de lleno en el sector acerero. El avance de las importaciones forzó el cierre de la planta de Whirlpool, despidiendo a 220 personas.
Más de la mitad (53%) de los jóvenes argentinos entre 18 y 35 años recurre a plataformas digitales como Marketplace, Uber o sitios de apuestas online para complementar sus ingresos, según una encuesta reciente.
River Plate confirmó la salida de cinco figuras, poniendo fin al ciclo ganador de Gallardo. Se van Enzo Pérez, Pity Martínez, Nacho Fernández y Casco, cuatro "Héroes de Madrid".
Hallaron un cuerpo en Plaza Gurruchaga: amplio operativo policial y del CIF
Un hombre fue encontrado sin vida esta mañana en Plaza Gurruchaga, en el macrocentro salteño. El CIF y la Policía acordonaron la zona y trabajan para establecer las causas del fallecimiento.
La Universidad Abierta de la Tercera Edad (UNATE), dependiente de la Secretaría de las Personas Mayores de Salta, realizará este sábado la Gala UNATE Navidad a partir de las 16:30 hs en el Teatro Provincial.