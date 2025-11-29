Nación y provincias respaldaron la seguridad de las vacunas

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, publicó hoy en su cuenta de X un comunicado oficial en el que ratifica la seguridad y la importancia de las vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación. El documento, firmado de manera conjunta por todas las provincias, subraya que cada una de las dosis aplicadas en el país cuenta con décadas de uso seguro y con evidencia científica sólida que respalda su eficacia para prevenir enfermedades graves y salvar vidas.

El comunicado remarca que, antes de incorporarse al Calendario, todas las vacunas atraviesan evaluaciones rigurosas que garantizan calidad, seguridad y efectividad. Ese estándar —indica el texto— se mantiene con controles permanentes durante todo el tiempo que una vacuna está en uso.

Además, se destaca que la vacunación en Argentina es una responsabilidad compartida entre el Ministerio de Salud de la Nación —encargado de la compra y distribución— y las provincias y municipios, responsables de la aplicación a la población. “Proteger a nuestros niños es la prioridad”, señala el documento.

Lugones y los titulares de las carteras sanitarias provinciales reafirmaron que la vacunación es una política sanitaria indispensable, y ratificaron su compromiso federal para asegurar el acceso gratuito y oportuno a todas las vacunas del Calendario Nacional.

El comunicado lleva la firma del Ministerio de Salud de la Nación y de las autoridades sanitarias de: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y Tucumán.