El Ministerio de Salud Pública de Salta emitió una solicitud a la población para extremar las medidas de prevención contra el cáncer de piel y los golpes de calor debido a las altas temperaturas.
Nación y provincias respaldaron la seguridad de las vacunas
El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, difundió este sábado un documento respaldado por todas las provincias, donde se garantiza la seguridad, eficacia y gratuidad de las vacunas del Calendario Nacional.Salud29/11/2025Ivana Chañi
El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, publicó hoy en su cuenta de X un comunicado oficial en el que ratifica la seguridad y la importancia de las vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación. El documento, firmado de manera conjunta por todas las provincias, subraya que cada una de las dosis aplicadas en el país cuenta con décadas de uso seguro y con evidencia científica sólida que respalda su eficacia para prevenir enfermedades graves y salvar vidas.
El comunicado remarca que, antes de incorporarse al Calendario, todas las vacunas atraviesan evaluaciones rigurosas que garantizan calidad, seguridad y efectividad. Ese estándar —indica el texto— se mantiene con controles permanentes durante todo el tiempo que una vacuna está en uso.
Además, se destaca que la vacunación en Argentina es una responsabilidad compartida entre el Ministerio de Salud de la Nación —encargado de la compra y distribución— y las provincias y municipios, responsables de la aplicación a la población. “Proteger a nuestros niños es la prioridad”, señala el documento.
Lugones y los titulares de las carteras sanitarias provinciales reafirmaron que la vacunación es una política sanitaria indispensable, y ratificaron su compromiso federal para asegurar el acceso gratuito y oportuno a todas las vacunas del Calendario Nacional.
El comunicado lleva la firma del Ministerio de Salud de la Nación y de las autoridades sanitarias de: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y Tucumán.
Piden extremar cuidados: "los chicos son los más vulnerables al golpe de calor”
Un médico pediatra detalló medidas de prevención, desde la hidratación constante hasta el uso de ropa fresca y paños fríos en zonas estratégicas.
Realizarán actividades por el Día Mundial de la Respuesta al VIH/SIDA en toda la provinciaSalud27/11/2025
Se desarrollan acciones de promoción, prevención, consejería y testeo rápido durante la primera semana de diciembre en hospitales, centros de salud y plazas de los municipios.
El IPS pagó $3.500 millones y el Círculo Médico retoma prestaciones: impulsan un convenio “moderno”
La presidenta del Círculo Médico, Adriana Falco, informó que el IPS canceló una deuda de $3.500 millones y que se conformará una mesa técnica para modernizar el convenio vigente. Las prestaciones quedan garantizadas.
