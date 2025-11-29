Golpe de calor y cáncer de piel: Recomendaciones ante las altas temperaturas

Un estudio revela que casi la mitad de los jóvenes está en riesgo de sufrir trastornos alimentarios. La exposición constante a cuerpos idealizados por filtros eleva la insatisfacción corporal.
El Ministerio de Salud Pública solicitó a toda la población extremar las medidas de prevención para evitar patologías que se producen por la exposición al sol y a las altas temperaturas.
Entre las recomendaciones, se recuerda tener especial atención con sintomatología compatible con el cáncer de piel, como la aparición de manchas rosadas o rojizas y ásperas al tacto, que se tornan rugosas o escamosas. Estas, pueden encontrarse en las zonas de mayor exposición al sol, como cara, dorso de las manos, labio inferior, cuello y orejas.
Además, se insta a la consulta médica temprana siempre, y si se detectan bultos en la piel que crezcan en forma sostenida, lastimaduras que no cicatrizan, lunares que cambian de coloración o de forma y que crecen, pican o se inflaman.
La forma más eficaz para prevenir el cáncer de piel es resguardándose de la acción directa del sol y mediante el uso de productos de protección con factor mayor a 30 (que deberán ser aplicados 20 minutos antes de la exposición y renovarlos cada dos horas), sombrero, gorra, y ropa que cubra las partes más sensibles.
La mayoría de los casos son consecuencia de una permanencia excesiva bajo rayos ultravioletas (UV). La radiación puede provenir del sol, pero también de fuentes artificiales, como cabinas de bronceado y lámparas solares.
Se debe evitar la exposición en las horas de mayor radiación, a partir de la media mañana y hasta la media tarde (entre las 10 y 16 aproximadamente), aunque esté nublado.
Asimismo, en días de altas temperaturas, las personas pueden sufrir insolación o golpe de calor, lo cual puede poner en peligro la vida, provocando daños en el cerebro y otros órganos vitales como el corazón, los riñones y los músculos.
Los golpes de calor suelen producirse por permanecer demasiado tiempo en lugares con elevadas temperaturas, sin la debida protección y sin hidratarse. Otra causa puede ser el ejercicio excesivo para la edad y la condición física de la persona, sobre todo si se realiza bajo el sol o en lugares poco ventilados.
Los niños pequeños deberán ser hidratados de manera correcta con abundante agua. También, los adultos o personas con sobrepeso, quienes deberán evitar consumir bebidas azucaradas o alcohólicas.
Piden extremar cuidados: "los chicos son los más vulnerables al golpe de calor”
Un médico pediatra detalló medidas de prevención, desde la hidratación constante hasta el uso de ropa fresca y paños fríos en zonas estratégicas.
Se desarrollan acciones de promoción, prevención, consejería y testeo rápido durante la primera semana de diciembre en hospitales, centros de salud y plazas de los municipios.
La presidenta del Círculo Médico, Adriana Falco, informó que el IPS canceló una deuda de $3.500 millones y que se conformará una mesa técnica para modernizar el convenio vigente. Las prestaciones quedan garantizadas.
Salud confirmó que Salta mantiene una alerta activa por sarampión, debido a los brotes registrados en países vecinos y a la detección de casos en un colectivo de Santa Cruz de la Sierra que transitó por territorio provincial.
La joven de 16 años fue capturada en La Matanza durante una serie de allanamientos. Está acusada de apuñalar a Santiago Nahuel López Monte y fugarse mientras la Policía trabajaba en la escena del crimen.