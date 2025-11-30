Tensión Venezuela-EEUU: Maduro pide auxilio a la OPEP

Un estudio internacional detectó que la Antártida registra la menor concentración de núcleos de hielo atmosféricos del planeta, un hallazgo fundamental para afinar modelos de clima global.
Nicolás Maduro solicitó ayuda a la OPEP para detener la “agresión” de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el Caribe y amenaza la estabilidad del mercado petrolero mundial.El Mundo30/11/2025
Venezuela pidió a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ayuda para detener la "agresión" de Estados Unidos, que mantiene desde agosto un operativo antinarcóticos en el Caribe, según una carta del presidente Nicolás Maduro divulgada este domingo. El mandatario venezolano advierte que Estados Unidos pretende derrocarlo y apoderarse de las reservas petroleras más grandes del mundo.
"Espero contar con sus mejores esfuerzos para contribuir a detener esta agresión que se gesta con cada vez más fuerza y amenaza seriamente los equilibrios del mercado energético internacional", señala la carta de Maduro leída por la vicepresidenta Delcy Rodríguez durante la segunda conferencia ministerial 2025 de la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudita y en la que también participa Rusia.
El texto indica que está "en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y el mercado mundial”. El despliegue de Estados Unidos incluye buques destructores, aviones de combate, miles de efectivos y el portaaviones más grande del mundo. Venezuela asegura que las maniobras no pretenden combatir el narcotráfico, sino derrocar a Maduro, cuyo gobierno es considerado ilegítimo por Washington.
Rusos dejan de volar
Estados Unidos promueve un cerco marítimo y ahora aeronáutico sobre Venezuela y sus alrededores, después de que el presidente Donald Trump advirtiera el sábado que el espacio aéreo del país caribeño debía considerarse "cerrado en su totalidad". La semana pasada Washington emitió una alerta aérea por la creciente actividad militar en la zona, acatada por seis aerolíneas que suspendieron sus conexiones con Venezuela.
Este domingo la agencia de viajes rusa Pegas Touristik, que volaba con frecuencia a la isla de Nueva Esparta (norte), también acató la alerta estadounidense y suspendió sus vuelos. Desde 2021 Venezuela y Rusia han firmado varios convenios turísticos, gracias a los cuales Nueva Esparta ha recibido a miles de turistas rusos que contribuyen con la economía de la isla, principalmente dependiente del turismo.
El país sudamericano mantiene, por ahora, sus dos rutas hacia Rusia, aliado del chavismo, con la aerolínea estatal Conviasa.
Con información de AFP, EFE
