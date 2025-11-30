Estado Islámico: EEUU y Siria destruyen depósitos de armas

El Gobierno de Estados Unidos informó este domingo que las fuerzas del Comando Central, en conjunto con las autoridades sirias, localizaron y destruyeron más de 15 depósitos de armas del Estado Islámico (EI) en el sur de Siria, la semana pasada. El operativo se desarrolló del 24 al 27 de noviembre en la provincia de Rif Dimashq, según un comunicado del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

Las fuerzas combinadas destruyeron con ataques aéreos y detonaciones terrestres más de 130 morteros y cohetes, múltiples fusiles de asalto, ametralladoras, minas antitanque y materiales para la fabricación de artefactos explosivos improvisados. También se descubrieron y destruyeron drogas ilícitas en cantidades no especificadas en el reporte.

"Esta exitosa operación garantiza que los avances logrados contra EI sean duraderos y que el grupo no pueda regenerarse ni exportar ataques terroristas a Estados Unidos ni al resto del mundo”, declaró el almirante Brad Cooper, a cargo del Comando Central. La operación se da tres meses después de que las fuerzas estadounidenses eliminaran a un alto mando del Estado Islámico en el norte de Siria durante una operación en tierra.

Se están reagrupando

El Estado Islámico, el grupo militante que en su día impuso un régimen islamista de línea dura sobre millones de personas en Siria e Irak, fue aplastado en gran medida por una coalición liderada por Estados Unidos hace varios años, pero ha logrado reconstruirse y reagruparse en zonas aisladas de ambos países, aunque sin lograr el poderío militar que amasó a mediados de la década pasada.

El presidente estadounidense, Donald Trump, prometió hacer todo lo posible para que Siria prosperara tras las conversaciones del 10 de noviembre con el presidente sirio Ahmed al Sharaa, excomandante de Al Qaeda que hasta hace poco estaba sancionado por Washington. Uno de los principales objetivos de Sharaa en la reunión con Trump fue impulsar la eliminación de las sanciones estadounidenses más severas contra el

Con información de EFE, Reuters