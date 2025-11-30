Un estudio internacional detectó que la Antártida registra la menor concentración de núcleos de hielo atmosféricos del planeta, un hallazgo fundamental para afinar modelos de clima global.
Estado Islámico: EEUU y Siria destruyen depósitos de armas
Estados Unidos y fuerzas sirias realizaron ataques combinados la semana pasada, destruyendo más de 15 depósitos de armas pertenecientes al Estado Islámico en el sur de Siria.El Mundo30/11/2025
El Gobierno de Estados Unidos informó este domingo que las fuerzas del Comando Central, en conjunto con las autoridades sirias, localizaron y destruyeron más de 15 depósitos de armas del Estado Islámico (EI) en el sur de Siria, la semana pasada. El operativo se desarrolló del 24 al 27 de noviembre en la provincia de Rif Dimashq, según un comunicado del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).
Las fuerzas combinadas destruyeron con ataques aéreos y detonaciones terrestres más de 130 morteros y cohetes, múltiples fusiles de asalto, ametralladoras, minas antitanque y materiales para la fabricación de artefactos explosivos improvisados. También se descubrieron y destruyeron drogas ilícitas en cantidades no especificadas en el reporte.
"Esta exitosa operación garantiza que los avances logrados contra EI sean duraderos y que el grupo no pueda regenerarse ni exportar ataques terroristas a Estados Unidos ni al resto del mundo”, declaró el almirante Brad Cooper, a cargo del Comando Central. La operación se da tres meses después de que las fuerzas estadounidenses eliminaran a un alto mando del Estado Islámico en el norte de Siria durante una operación en tierra.
Se están reagrupando
El Estado Islámico, el grupo militante que en su día impuso un régimen islamista de línea dura sobre millones de personas en Siria e Irak, fue aplastado en gran medida por una coalición liderada por Estados Unidos hace varios años, pero ha logrado reconstruirse y reagruparse en zonas aisladas de ambos países, aunque sin lograr el poderío militar que amasó a mediados de la década pasada.
El presidente estadounidense, Donald Trump, prometió hacer todo lo posible para que Siria prosperara tras las conversaciones del 10 de noviembre con el presidente sirio Ahmed al Sharaa, excomandante de Al Qaeda que hasta hace poco estaba sancionado por Washington. Uno de los principales objetivos de Sharaa en la reunión con Trump fue impulsar la eliminación de las sanciones estadounidenses más severas contra el
Con información de EFE, Reuters
Los votantes suizos rechazaron de forma masiva una propuesta para hacer obligatorio el servicio nacional (militar y civil) para las mujeres, tal como lo es para los hombres.
Nicolás Maduro solicitó ayuda a la OPEP para detener la “agresión” de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el Caribe y amenaza la estabilidad del mercado petrolero mundial.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó de “productiva” la reunión de cuatro horas con funcionarios de Ucrania para delinear condiciones del fin del conflicto con Rusia.
El balance de víctimas del gigantesco incendio que arrasó un complejo de rascacielos residenciales en Hong Kong subió a 146 muertos, según confirmó la policía este domingo.
Aerolíneas de todo el mundo anunciaron demoras, cancelaciones y reprogramaciones masivas este fin de semana debido a la alerta técnica de Airbus sobre un "problema de software global".
Más de la mitad (53%) de los jóvenes argentinos entre 18 y 35 años recurre a plataformas digitales como Marketplace, Uber o sitios de apuestas online para complementar sus ingresos, según una encuesta reciente.
River Plate confirmó la salida de cinco figuras, poniendo fin al ciclo ganador de Gallardo. Se van Enzo Pérez, Pity Martínez, Nacho Fernández y Casco, cuatro "Héroes de Madrid".
Hallaron un cuerpo en Plaza Gurruchaga: amplio operativo policial y del CIF
Un hombre fue encontrado sin vida esta mañana en Plaza Gurruchaga, en el macrocentro salteño. El CIF y la Policía acordonaron la zona y trabajan para establecer las causas del fallecimiento.
La Universidad Abierta de la Tercera Edad (UNATE), dependiente de la Secretaría de las Personas Mayores de Salta, realizará este sábado la Gala UNATE Navidad a partir de las 16:30 hs en el Teatro Provincial.
¡Tetra y récord! Flamengo conquistó la Libertadores 2025 y es el más ganador de BrasilDeportes30/11/2025
Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras derrotar a su compatriota Palmeiras por 1-0 en el Estadio Monumental de Lima.