El avión Airbus A320 que traslada al Papa León XIV en su viaje a Turquía y Líbano deberá cambiar un componente clave. El fabricante emitió una alerta que afecta a 6.000 aviones A320.
Falla de Airbus provoca cancelaciones y demoras en aerolíneas de todo el mundo
Aerolíneas de todo el mundo anunciaron demoras, cancelaciones y reprogramaciones masivas este fin de semana debido a la alerta técnica de Airbus sobre un "problema de software global".El Mundo29/11/2025
Aerolíneas de todo el mundo anunciaron cancelaciones y retrasos tras el aviso de Airbus (Europa Press)
Varias aerolíneas en distintas regiones del mundo reportaron este viernes demoras, cancelaciones y reprogramaciones a raíz de la advertencia técnica emitida por la empresa Airbus, relacionada con aeronaves de la familia A320neo.
La compañía europea identificó un “problema de software global” en estos modelos, actualmente en operación en múltiples continentes, e instruyó a los operadores a aplicar medidas preventivas inmediatamente.
En el caso de Estados Unidos, American Airlines señaló que 340 aviones de su flota se encuentran alcanzados por el anuncio y anticipó que podrían experimentarse “algunos retrasos operativos”, aunque esperan completar las revisiones y actualizaciones “entre hoy y mañana (sábado)”.
Delta Airlines sumó que cumplirá estrictamente con las directrices de seguridad definidas por Airbus y confía en que el impacto de la medida “sea limitado”. JetBlue y United Airlines también informaron sobre las afectaciones en sus servicios, justo en uno de los momentos de mayor demanda del año por la celebración del Día de Acción de Gracias, que, según la Administración Federal de Aviación de EEUU, movilizó a millones de estadounidenses.
En Europa, la húngara Wizz Air advirtió a sus pasajeros sobre posibilidades de interrupciones en vuelos programados debido a la actualización requerida por Airbus. Desde el Reino Unido, EasyJet comunicó que está “trabajando estrechamente con las autoridades de seguridad y Airbus para implementar las medidas que se deben tomar” y aclaró que informarán directamente a los clientes sobre cambios en los vuelos.
El aeropuerto londinense de Gatwick notificó que cerca de 80 vuelos experimentaron problemas a lo largo del viernes y precisaron que la causa fue el mismo inconveniente con la familia A320neo. La terminal aérea de Heathrow informó que el mantenimiento exigido para algunos aviones Airbus A320 actualmente no afecta a sus operaciones y por este motivo, remarcó la disparidad del impacto según la flota de cada aerolínea.
Tim Johnson, director de la Autoridad de Aviación Civil de Reino Unido, mencionó en detalle: “No todas las aerolíneas vuelan con Airbus A320 o los aviones afectados, para algunas aerolíneas no habrá ningún impacto en absoluto”. Johnson sugirió a los pasajeros recurrir siempre a los canales oficiales de cada aerolínea para obtener información actualizada: “Mi consejo es consultar los sitios web y las aplicaciones de las aerolíneas para obtener la información más reciente sobre lo que está sucediendo”.
Por recomendación de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA), a partir del sábado 29 de noviembre, las aeronaves A320neo consideradas en riesgo solo podrán operar con pasajeros una vez completadas las reparaciones indicadas. Hasta tanto, se permite realizar únicamente vuelos sin pasajeros hacia los puntos de mantenimiento.
En Oceanía, Air New Zealand confirmó en sus redes sociales que el “problema de software global que afecta a los aviones Airbus A320neo” llevará a interrupciones en su operativa regular. “Como medida de precaución, todos nuestros aviones A320neo recibirán una actualización de software antes de operar su próximo servicio de pasajeros”, informó la firma en la red social X y aseguró comunicación directa con los clientes afectados.
Desde Asia, la aerolínea japonesa All Nippon Airways (ANA) reportó la cancelación de más de 60 vuelos, consecuencia de los controles y actualizaciones de sus aviones A320. El proceso de revisión puede llevar hasta cuatro horas por aeronave. Según la agencia Kyodo, el número de pasajeros afectados por estas cancelaciones se acerca a los 9.500. Japan Airlines canceló 65 vuelos por problemas con el software del Airbus A320
Entre otras erolíneas que utilizan el A320neo modelo figuran Iberia y Vueling, así como Spirit Airlines, Viva Aerobus, Indigo, AirAsia y Pegasus Airlines.
Airbus identificó el problema tras analizar un incidente reciente en el que la intensa radiación solar alteró datos esenciales para el funcionamiento de los controles de vuelo de una unidad de la familia A320. El fabricante europeo determinó que “un número significativo” de aviones podría estar expuesto y emitió una alerta mundial a los operadores, requiriendo la aplicación inmediata de soluciones de software y hardware para resguardar la seguridad.
La compañía expresó ser consciente de la magnitud de los trastornos para los pasajeros y ofreció disculpas, aunque recalcó: “La seguridad como prioridad número uno y absoluta”. Airbus aseguró que continuará colaborando con clientes y autoridades para minimizar el impacto y garantizar la protección de la flota.
Con información de Europa Press
Una falla informática causada por la radiación solar intensa y las tormentas geomagnéticas amenaza con corromper el software de control de vuelo de la familia Airbus A320, afectando a unos 6.000 aviones en todo el mundo.
