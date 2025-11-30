Tragedia en Hong Kong: Sube a 146 el número de muertos por el devastador incendio

El balance de víctimas del gigantesco incendio que arrasó un complejo de rascacielos residenciales en Hong Kong subió a 146 muertos, según confirmó la policía este domingo.

El Mundo30/11/2025

74948498_905

El balance de muertos del gigantesco incendio que arrasó esta semana un complejo de rascacielos residenciales en Hong Kong subió a 146, indicó la policía este domingo (30.11.2025).

"No podemos descartar la posibilidad de que haya más fallecidos", declaró el representante Tsang Shuk-yin en una rueda de prensa.

La cifra de víctimas mortales se actualizó tras inspeccionar tres torres más de las ocho que conforman el complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po.

El incendio se declaró el miércoles en la tarde por causas aún desconocidas, al parecer en las redes de protección que cubrían el trabajo de renovación del complejo y que servían para proteger del polvo y la caída de objetos.

lluvia en saltaDomingo inestable en Salta: anuncian tormentas fuertes y actividad eléctrica

El fuego se propagó rápidamente a las demás torres, favorecido por las redes, los paneles de espuma y el bambú que se usa en Hong Kong en lugar de metal para los andamios, según las primeras hipótesis.

Hong Kong vive este domingo una jornada de luto oficial con banderas del país y la región administrativa especial a media asta en todos los edificios públicos hasta el lunes. 

Al menos 1.000 ciudadanos depositaron flores y dejaron mensajes de condolencia tanto en el lugar de la tragedia como en altares improvisados.

Con información de afp/reuters/efe

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail