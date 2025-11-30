Aerolíneas de todo el mundo anunciaron demoras, cancelaciones y reprogramaciones masivas este fin de semana debido a la alerta técnica de Airbus sobre un "problema de software global".
Tragedia en Hong Kong: Sube a 146 el número de muertos por el devastador incendio
El balance de víctimas del gigantesco incendio que arrasó un complejo de rascacielos residenciales en Hong Kong subió a 146 muertos, según confirmó la policía este domingo.El Mundo30/11/2025
El balance de muertos del gigantesco incendio que arrasó esta semana un complejo de rascacielos residenciales en Hong Kong subió a 146, indicó la policía este domingo (30.11.2025).
"No podemos descartar la posibilidad de que haya más fallecidos", declaró el representante Tsang Shuk-yin en una rueda de prensa.
La cifra de víctimas mortales se actualizó tras inspeccionar tres torres más de las ocho que conforman el complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po.
El incendio se declaró el miércoles en la tarde por causas aún desconocidas, al parecer en las redes de protección que cubrían el trabajo de renovación del complejo y que servían para proteger del polvo y la caída de objetos.
El fuego se propagó rápidamente a las demás torres, favorecido por las redes, los paneles de espuma y el bambú que se usa en Hong Kong en lugar de metal para los andamios, según las primeras hipótesis.
Hong Kong vive este domingo una jornada de luto oficial con banderas del país y la región administrativa especial a media asta en todos los edificios públicos hasta el lunes.
Al menos 1.000 ciudadanos depositaron flores y dejaron mensajes de condolencia tanto en el lugar de la tragedia como en altares improvisados.
Con información de afp/reuters/efe
El avión Airbus A320 que traslada al Papa León XIV en su viaje a Turquía y Líbano deberá cambiar un componente clave. El fabricante emitió una alerta que afecta a 6.000 aviones A320.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, confirmó que la delegación de su país, encabezada por Rustem Umerov, viajó a Estados Unidos para negociar el plan de paz propuesto por Donald Trump.
Alerta mundial: 6.000 aviones Airbus, en jaque por una falla causada por la radiación solarEl Mundo29/11/2025
Una falla informática causada por la radiación solar intensa y las tormentas geomagnéticas amenaza con corromper el software de control de vuelo de la familia Airbus A320, afectando a unos 6.000 aviones en todo el mundo.
Hong Kong inició tres días de luto por el devastador incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court de Tai Po, el más mortífero en la historia reciente de la ciudad, con 128 fallecidos y cerca de 200 desaparecidos.
La Agencia Nacional de Indonesia confirmó que la cifra de muertos por las graves inundaciones en la isla de Sumatra superó las 200 personas, con 248 fallecidos y más de 100 personas desaparecidas.
Cierre y despidos: La crisis de Whirlpool impacta en el acero y alerta a la industria nacionalArgentina29/11/2025
La crisis de línea blanca impacta de lleno en el sector acerero. El avance de las importaciones forzó el cierre de la planta de Whirlpool, despidiendo a 220 personas.
Más de la mitad (53%) de los jóvenes argentinos entre 18 y 35 años recurre a plataformas digitales como Marketplace, Uber o sitios de apuestas online para complementar sus ingresos, según una encuesta reciente.
River Plate confirmó la salida de cinco figuras, poniendo fin al ciclo ganador de Gallardo. Se van Enzo Pérez, Pity Martínez, Nacho Fernández y Casco, cuatro "Héroes de Madrid".
Hallaron un cuerpo en Plaza Gurruchaga: amplio operativo policial y del CIF
Un hombre fue encontrado sin vida esta mañana en Plaza Gurruchaga, en el macrocentro salteño. El CIF y la Policía acordonaron la zona y trabajan para establecer las causas del fallecimiento.
La Universidad Abierta de la Tercera Edad (UNATE), dependiente de la Secretaría de las Personas Mayores de Salta, realizará este sábado la Gala UNATE Navidad a partir de las 16:30 hs en el Teatro Provincial.