Referendo en Suiza: No al servicio militar femenino

Los suizos rechazaron este domingo de manera rotunda una propuesta que obligaría a las mujeres a realizar el servicio nacional en el ejército, equipos de protección civil u otras formas, como ya es obligatorio para los hombres.

Los resultados oficiales del referendo, con el conteo aún en curso en algunas áreas, mostraron que más de la mitad de los cantones de Suiza habían rechazado la iniciativa por amplios márgenes.

Esto significa que la consulta fue derrotada, ya que se necesita una mayoría tanto de votantes como de cantones para que una propuesta sea aprobada.

Impuesto para financiar lucha contra el cambio climático también es rechazado

Los votantes también rechazaron de manera contundente una propuesta separada para imponer un nuevo impuesto nacional sobre donaciones o herencias individuales superiores a los 50 millones de francos (62 millones de dólares).

Estos ingresos estaban pensados para inversiones contra el impacto del cambio climático y ayudar a Suiza a cumplir con su objetivo de alcanzar emisiones cero de gases de efecto invernadero para 2050.

Servicio nacional enfrenta oposición, incluso ante la amenaza de Rusia

Los partidarios del plan de servicio nacional esperaban que este fomentara la cohesión social al generar empleos en áreas como la prevención ambiental, la seguridad alimentaria y el cuidado de ancianos.

Sin embargo, los legisladores se opusieron, principalmente por razones de costo y por temor a que pudiera perjudicar la economía al sacar a muchos jóvenes de la fuerza laboral.

La propuesta de servicio nacional también llegó en un momento en el que otros países europeos están buscando formas de reforzar sus fuerzas armadas debido a la creciente preocupación por la posible amenaza de Rusia más allá de su invasión de Ucrania.

Con información de ap/efe/reuters