La AFA suspendió a los jugadores de Estudiantes y a Verón por el desplante a Rosario Central

‘Chiqui’ Tapia suma apoyo en el fútbol salteño: Central Norte, Juventud y Gimnasia
Los tres clubes grandes de Salta emitieron comunicados públicos en apoyo a la actual conducción de la AFA y al trabajo federal impulsado por Pablo Toviggino.
Los futbolistas deberán cumplir el castigo en el inicio del próximo torneo. El Tribunal de Disciplina dio su veredicto de manera oficial luego de lo ocurrido en el encuentro del domingo.Deportes27/11/2025
Este jueves, luego de una semana llena de polémica, el Tribunal de Disciplina de la AFA dio a conocer la sanción para Estudiantes tras el desplante a Rosario Central en el pasillo del campeón. Los futbolistas que participaron recibieron dos fechas de suspensión que deberán cumplir en el arranque del próximo torneo. También fue castigado Juan Sebastián Verón, presidente del Pincha.
Verón recibió una suspensión de seis meses “para toda actividad relacionada con el fútbol” ya que la AFA consideró que cometió una infracción al artículo 12 del Código Disciplinario.
Además, los jugadores que se pusieron de espaldas y protagonizaron el desplante en el pasillo del campéon deberán cumplir dos fechas de suspensión en el arranque del próximo torneo.
En tanto que Santiago Núñez, capitán del Pincha, no podrá llevar la cinta durante los próximos tres meses. Finalmente, el club platense deberá pagar una multa económica “por conducta ofensiva y violación a los principios del juego limpio, al haberse desnaturalizado el pasillo de homenaje al campeón mediante gestos colectivos de desprecio”.
Todo comenzó tras la decisión de la AFA de proclamar como “Campeón de Liga 2025” a Rosario Central por haber terminado como puntero de la tabla anual. Esta determinación generó muchísima polémica entre los fanáticos y también entre muchos dirigentes del fútbol argentino.
Los que se pusieron al frente de esta disputa fueron los fanáticos del Pincha y Juan Sebastián Verón. Incluso, el presidente del club de La Plata se hizo cargo de haberles dado la orden a sus jugadores de ponerse espaldas durante el pasillo del campón. Por eso recibió esta durísima sanción.
El domingo, cuando los equipos salieron a la cancha para disputar el partido por los octavos de final del Torneo Clausura, la actitud del plantel del Pincha sorprendió a todos en el Gigante de Arroyito.
Aunque inicialmente los jugadores de Estudiantes se formaron como para hacer el pasillo, una vez que los de Rosario Central empezaron a pasar se dieron vuelta y les mostraron la espalda.
Fernando “Teté” Quiroz seguirá siendo el entrenador de Gimnasia y Tiro durante la temporada 2026 de la Primera Nacional. Tras una serie de reuniones positivas con la dirigencia, el DT dio el visto bueno para continuar al frente del proyecto deportivo y en las próximas horas rubricará la firma de su nuevo contrato.
Por La Liga Argentina., Los Infernales recibieron al equipo mendocino de Huracán Las Heras, un pleito que se las trajo y terminó quedando para el local, 67-65, en tiempo suplementario –tras igualar en 57-.
El Concejo Deliberante de Salta aprobó la nómina de 38 beneficiarios de las Becas “Eduardo Chañe” al Deportista Amateur 2026, destinadas a jóvenes promesas menores de 18 años con proyección deportiva.
Tras el cierre de los octavos de final, con las victorias de Tigre sobre Lanús y Gimnasia ante Unión, quedaron definidos los cruces de cuartos de final del Torneo Clausura.
La Liga Profesional ya tiene los árbitros para los cuartos de final del Clausura. Fernando Echenique dirigirá Boca contra Argentinos, mientras que Andrés Merlos estará en Racing frente a Tigre.
Boca Juniors ganó un juicio contra el mediocampista de Racing Club, Agustín Almendra, por una deuda originada en un préstamo que el club le otorgó en 2019 para la adquisición de una vivienda.
Este encuentro se suma a la intensa gira federal de Santilli, que busca mejorar el vínculo con el interior y conseguir las mayorías necesarias en el Congreso.
Se trata de estudiantes del Colegio N°5086, creadores del proyecto “Solar Pack”, quienes llegaron a la instancia final, consagrándose campeones luego de competir con equipos de otras provincias. “Solve for Tomorrow” fue presentado en Salta por la Secretaría de Modernización junto al Ministerio de Educación del Gobierno provincial.
El interventor de Aguas Blancas advirtió en Aries que el narcotráfico utiliza drones capaces de transportar hasta 100 kilos para evitar los puestos de control.
ADIUNSa confirmó que la medida de fuerza será sin asistencia a los lugares de trabajo y podría afectar mesas de examen.