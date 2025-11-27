Lo nuevo en cartelera: Estrenos de esta semana

Anticipamos los DOS ESTRENOS en Salas

ZOOTOPIA 2 de JARED BUSH y BYRON HOWARD.

Animación. EEUU. 2025.

La historia.

Un misterioso reptil llega al mundo de Zootopia y lo da vueltas. Nick y Judy irán a otros lugares de la ciudad para conocer su origen.

Los Directores.

Dos de la exitosa anterior del 2016.

JARED BUSH (EEUU. (1974) comenzó escribiendo la serie “ALL OF US”, 20024-2007 producida por Will SMITH y Jada PINKETT SMITH, luego “MOANA”, 2016, y “ENCANTO”, 2021,

BRYON HOWARD (Misawa. JAPÓN. 1968) es militante gay y se inició como animador de voz en “POCAHONTAS”, 1995, como Jefe de animación, luego en “LILO Y STITCH” 2002, y codirgió “ENCANTO” y “ZOOTOPIA”, 2016.

Elenco y apuntes de producción.

De WALT DISNEY Animation Studios.

Ojalá conserve la delicia, simpatía de sus peronajes y creatividad de la anterior.

NO ALIMENTES A LOS NIÑOS- Please don´t feed the Children- de DESTRY ALLYN SPIELBERG.

Terror. Pandemias. EEUU. 2024.

La historia.

Un grupo de niños huérfanos se alejan de un virus mortal y son los únicos sobrevivientes. Los esperará en un sitio sureño una misteriosa mujer.

La Directora.

Debut en el lm. De la hija de STEVEN y KATE CAPSHAW, (LA. 01-12-96)

Luego de dos cortos del 2019 y 2022 y como actriz 6 títulos, el último “LICORICE PIZZA” de Paul Thomas Anderson, 2022.

Es una enamorada de la equitación- artes ecuestres y tuvo, o tiene, SINDROME de TOURETTE.

Elenco y apuntes de producción.

MICHELLE DOCKERY (Londres. 1981) de “DOWNTON ABBEY”, 2010, “NON STOP”, 2014, y 30 títulos más.

Y el muy prestigioso y siempre solvente GIANCARLO ESPÓSITO (Dinamarca. 1958) de “Breaking Bad”, 2013, y “The Mandalorian”, 2016, entre 125 títulos.

Película presentada en SITGES.

