El Colegio de Farmacéuticos de Salta convocó a elecciones en diciembre

El Consejo Directivo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Salta convocó formalmente a sus asociados a la elección de autoridades, que se realizará el 17 de diciembre de 2025, según lo dispuesto por el Tribunal Electoral de la institución.

La presentación de listas para la renovación de cargos deberá efectuarse antes del 28 de noviembre a las 15:00, por mesa de entradas de la sede ubicada en Av. Entre Ríos 853, en la ciudad de Salta. Las propuestas deberán ajustarse a los requisitos y disposiciones estatutarias vigentes.

La convocatoria incluye la cobertura de los siguientes cargos:

Consejo Directivo: 9 titulares y 3 suplentes

Tribunal de Ética: 3 titulares y 3 suplentes

Tribunal de Apelación: 2 titulares y 2 suplentes

Órgano de Fiscalización: 1 titular y 1 suplente

Para ejercer el derecho a voto —personal, secreto y obligatorio— los asociados deberán tener abonadas las cuotas de matriculación hasta un mes antes del acto eleccionario, es decir, noviembre incluido.

Asimismo, el Colegio informó que desde el 25 de noviembre estará disponible en la sede social el padrón de electores habilitados, conforme a lo resuelto por el Tribunal Electoral.