El Colegio de Farmacéuticos de Salta convocó a elecciones en diciembre

Detuvieron al exabogado de Wanda Nara: es acusado de robar US$700.000 a Gonzalo MontielSociedad27/11/2025
La Justicia también revocó la eximición de prisión de Nicolás Payarola y ordenó una serie de allanamientos sobre sus propiedades.
El Consejo Directivo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Salta convocó formalmente a sus asociados a la elección de autoridades, que se realizará el 17 de diciembre de 2025, según lo dispuesto por el Tribunal Electoral de la institución.
La presentación de listas para la renovación de cargos deberá efectuarse antes del 28 de noviembre a las 15:00, por mesa de entradas de la sede ubicada en Av. Entre Ríos 853, en la ciudad de Salta. Las propuestas deberán ajustarse a los requisitos y disposiciones estatutarias vigentes.
La convocatoria incluye la cobertura de los siguientes cargos:
Para ejercer el derecho a voto —personal, secreto y obligatorio— los asociados deberán tener abonadas las cuotas de matriculación hasta un mes antes del acto eleccionario, es decir, noviembre incluido.
Asimismo, el Colegio informó que desde el 25 de noviembre estará disponible en la sede social el padrón de electores habilitados, conforme a lo resuelto por el Tribunal Electoral.
En la última Sesión Ordinaria de 2025, el Concejo Deliberante de Salta aprobó tres Proyectos de Ordenanza para la asignación de nombres a sectores de la ciudad.
Una tragedia doméstica ocurrió en Tolosa, La Plata, donde Sandra Analía Alzueta (54) falleció al caer unos seis metros del techo de un galpón ubicado en Avenida 520.
Una periodista de 33 años identificada como Leticia Lembi, oriunda de Tres Arroyos, falleció trágicamente al caer 25 metros al vacío en la zona de acantilados de Barrancas de Los Lobos.
La dermatóloga Luisa Ruiz Morales remarcó la importancia de aplicar correctamente el protector, elegir la presentación adecuada según el tipo de piel y reforzar los cuidados durante las horas de mayor radiación. “El protector solar se lo debe aplicar no cuando se sale al sol, sino mientras haya luz de sol”, indicó.
Los vecinos que deseen participar podrán inscribirse hasta el 3 de diciembre. La recepción de los mismos, será el lunes 15 en el CCM y la entrega de premios el viernes 19.
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.
Boca Juniors ganó un juicio contra el mediocampista de Racing Club, Agustín Almendra, por una deuda originada en un préstamo que el club le otorgó en 2019 para la adquisición de una vivienda.
Los bancos actualizaron sus tasas de plazos fijos. El Banco Voii lidera el ranking, pagando el 33% de TNA. Entre los grandes, el Banco Macro ofrece el 29%.
Este encuentro se suma a la intensa gira federal de Santilli, que busca mejorar el vínculo con el interior y conseguir las mayorías necesarias en el Congreso.
La empresa de electrodomésticos Whirlpool anunció de manera sorpresiva el cierre de su planta en el Parque Industrial de Pilar y la desvinculación de 200 trabajadores.