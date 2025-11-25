El “Merengue” activará la opción de recompra y regresará a la “Casa Blanca”, que volverá a tener a dos argentinos compartiendo plantel después de más de una década.
Pasillo a Rosario Central: AFA se defiende y asegura que su boletín "no puede ser alterado"
La AFA emitió un comunicado oficial negando las versiones de que el Boletín N.º 6625, que establece la obligatoriedad del "pasillo de reconocimiento" al campeón, había sido manipulado o editado.Deportes25/11/2025
El escándalo por el pasillo de espaldas que realizó Estudiantes de La Plata ante Rosario Central sumó un nuevo capítulo. En las últimas horas, surgió una versión infundada que indicaba que el boletín de AFA, con fecha de febrero de este año donde establece la obligatoriedad de realizar el pasillo al equipo campeón, había sido manipulado.
Ante esto, AFA negó modificaciones y mediante un comunicado oficial explicó que “todos los boletines tienen números correlativos en número y fecha de publicación, la cual no puede ser alterada”.
Al mismo tiempo, completó que “todas las resoluciones fueron adoptadas y aprobadas por el Comité Ejecutivo tal como se encuentran publicadas en fecha 12 de febrero de 2025” y que la misma puede verse reflejada en Boletín 6661, con fecha de resolución el 03/04/2025
Qué dice el boletín 6625 sobre la obligación de hacer el pasillo homenaje al campeón
La entidad afista hace mención a la publicación del Boletín Nº6625 en el que se incluye el "homenaje a los clubes campeones".
Esta parte del documento indica que "a partir de la presente temporada se instaurará el denominado 'pasillo de reconocimiento' al plantel del equipo Campeón o Ganador de una competición".
"Quienes integren el pasillo deberán permanecer en su lugar, mirando a los jugadores que transitan, sin realizar movimientos o conductas que alteren el desarrollo normal del protocolo", manifiesta el documento.
Y en el final, aclara: "Cualquier incumplimiento a lo previsto en la presente disposición será consignado en el informe arbitral o en los partes oficiales de partido y dará lugar, según corresponda, a la aplicación e las sanciones previstas en el Código Disciplinario de la AFA".
El Tribunal de Disciplina de la AFA abrió un expediente para estudiar el pasillo de Estudiantes a Central y podría haber sanción
Este lunes, el Tribunal publicó el Boletín 6793 Bis en el que informan que se inician las actuaciones por el comportamiento del plantel de Estudiantes en el protocolo del homenaje a Rosario Central. Ante esto, resuelven dar vista a la Comisión Directiva, al presidente Juan Sebastián Verón y al capitán del equipo, Santiago Núñez, por 48 horas para que emitan su descargo.
Además, se informó a todos los futbolistas titulares del "Pincha" para que también ejerzan su derecho de defensa "e indiquen si han recibido instrucciones sobre la medida adoptada".
