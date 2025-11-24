Un documental asegura que Trump podría llegar a confirmar la existencia de extraterrestres

El estreno del documental “The Age of Disclosure” agitó el debate público en Estados Unidos sobre los Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP) y reactivó sospechas de un ocultamiento estatal de larga data. La película incorpora testimonios de especialistas en Defensa e Inteligencia y vuelve a colocar a Donald Trump en el centro de la controversia por su acceso a información sensible.

El film, según trascendió en medios estadounidenses y recogió la Agencia Noticias Argentinas, inyectó nueva energía al debate cultural y político en torno a los UAP, un tema que acumula décadas de especulación, informes oficiales fragmentados y crecientes pedidos de transparencia.

La narrativa del documental sugiere que el Gobierno de Estados Unidos habría mantenido un patrón sistemático de ocultamiento, incluso frente a sucesivas administraciones.

Su director, Dan Farah, afirma que varios participantes con antecedentes en Defensa e Inteligencia aseguran que Trump “tomó conciencia de los hechos básicos” sobre la posible existencia de vida no humana. Según su versión, el presidente habría recibido información que, de confirmarse, modificaría la percepción pública sobre la naturaleza de estos fenómenos. Farah sostiene además que este conocimiento habría ascendido hasta instancias oficiales en la Casa Blanca, donde se evaluaría cómo actuar ante datos potencialmente disruptivos.

El documental resalta una contradicción constante en la figura de Trump. Por un lado, en 2020 firmó una disposición que obligó a las agencias de inteligencia a desclasificar para el Congreso un informe detallado sobre UAP, un gesto interpretado como un avance hacia la transparencia. Pero, por otro lado, en apariciones públicas, entre ellas el podcast The Joe Rogan Experience, manifestó escepticismo y aseguró que “nunca fue un creyente”.

En ese contraste se apoya uno de los ejes narrativos del film: si Trump recibió información extraordinaria, ¿por qué se muestra incrédulo en público? ¿Y qué implicaría que Estados Unidos disponga de material que desafíe la comprensión científica y social actual? La película propone, sin afirmarlo categóricamente, que Washington podría tener evidencia que altere de manera profunda nuestra visión del universo y del papel de la humanidad en él.

El estreno, en un contexto de creciente interés por los informes oficiales y las audiencias legislativas sobre UAP, volvió a encender un debate que mezcla política, seguridad nacional y cultura popular, y que promete seguir escalando en los próximos meses.

