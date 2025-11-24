Una encuesta publicada por la cadena de televisión estadounidense CBS muestra que un 70% de los ciudadanos estadounidenses se oponen a una intervención militar en Venezuela.
Un documental asegura que Trump podría llegar a confirmar la existencia de extraterrestres
“The Age of Disclosure" sostiene que exfuncionarios de Defensa e Inteligencia creen que el presidente accedió a información clave sobre fenómenos aéreos no identificados y que podría estar dispuesto a revelarla.El Mundo24/11/2025
El estreno del documental “The Age of Disclosure” agitó el debate público en Estados Unidos sobre los Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP) y reactivó sospechas de un ocultamiento estatal de larga data. La película incorpora testimonios de especialistas en Defensa e Inteligencia y vuelve a colocar a Donald Trump en el centro de la controversia por su acceso a información sensible.
El film, según trascendió en medios estadounidenses y recogió la Agencia Noticias Argentinas, inyectó nueva energía al debate cultural y político en torno a los UAP, un tema que acumula décadas de especulación, informes oficiales fragmentados y crecientes pedidos de transparencia.
La narrativa del documental sugiere que el Gobierno de Estados Unidos habría mantenido un patrón sistemático de ocultamiento, incluso frente a sucesivas administraciones.
Su director, Dan Farah, afirma que varios participantes con antecedentes en Defensa e Inteligencia aseguran que Trump “tomó conciencia de los hechos básicos” sobre la posible existencia de vida no humana. Según su versión, el presidente habría recibido información que, de confirmarse, modificaría la percepción pública sobre la naturaleza de estos fenómenos. Farah sostiene además que este conocimiento habría ascendido hasta instancias oficiales en la Casa Blanca, donde se evaluaría cómo actuar ante datos potencialmente disruptivos.
El documental resalta una contradicción constante en la figura de Trump. Por un lado, en 2020 firmó una disposición que obligó a las agencias de inteligencia a desclasificar para el Congreso un informe detallado sobre UAP, un gesto interpretado como un avance hacia la transparencia. Pero, por otro lado, en apariciones públicas, entre ellas el podcast The Joe Rogan Experience, manifestó escepticismo y aseguró que “nunca fue un creyente”.
En ese contraste se apoya uno de los ejes narrativos del film: si Trump recibió información extraordinaria, ¿por qué se muestra incrédulo en público? ¿Y qué implicaría que Estados Unidos disponga de material que desafíe la comprensión científica y social actual? La película propone, sin afirmarlo categóricamente, que Washington podría tener evidencia que altere de manera profunda nuestra visión del universo y del papel de la humanidad en él.
El estreno, en un contexto de creciente interés por los informes oficiales y las audiencias legislativas sobre UAP, volvió a encender un debate que mezcla política, seguridad nacional y cultura popular, y que promete seguir escalando en los próximos meses.
Ámbito
Se trata de Alejandro Cabrera Iturriaga, el joven de 17 años perdido en las aguas de dicha localidad trasandina.
Ante el aumento de incidentes a bordo, el Gobierno aplicará castigos más severos y habilita prohibiciones de embarque de hasta cuatro años para quienes desobedezcan a la tripulación o pongan en riesgo la seguridad del vuelo.
La víctima formaba parte de un espectáculo en el que junto a dos motociclistas giraban dentro de una bola de acero. Otro de los artistas permanece en estado crítico.
Yonatan Ariel Da Silva fue detenido en Yatytay Bonanza tras una semana de intensa búsqueda. Había escapado de la Unidad Penal VII durante un corte de luz.
Las plataformas deberán bloquear nuevas cuentas y cerrar las existentes, bajo multas millonarias, en una medida inédita que busca reducir riesgos digitales y proteger la salud mental de los chicos.
River Plate terminó cuarto en la tabla anual, en zona de Copa Sudamericana, pero aún tiene una nueva chance de clasificarse a la Copa Libertadores 2026.
Tenía 74 años y una trayectoria prolífica en teatro, TV, cine y radio. Formado en la ENAD, fue un trabajador incansable de la actuación y referente silencioso para generaciones de artistas.
En medio del impacto por la salida de Kily González, el club anunció de manera inesperada quién será el entrenador que comandará al equipo en su histórica primera participación en la Copa Libertadores. Un apellido de la casa toma el mando.
El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado y este año generó un fin de semana de cuatro días. El calendario continúa con los feriados inamovibles del 8 y 25 de diciembre.
El siniestro ocurrió en el paraje Centro 25 de Junio departamento de Anta. Se desconocen las causas del incidente.