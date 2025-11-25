Cortes programados por trabajos de EDESA

En el marco del Plan de Inversión 2025, EDESA anunció una serie de trabajos de renovación y ampliación de la red de media tensión entre el 25 y el 28 de noviembre.

EDESA informó que, entre el 25 y el 28 de noviembre, se ejecutarán distintos trabajos de renovación y ampliación de la red de media tensión en el marco del Plan de Inversión 2025 – Distrito Capital. Las tareas requerirán cortes programados de energía, con el fin de mejorar la calidad del suministro en áreas urbanas y rurales de la provincia.

Las intervenciones cuentan con la autorización del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP).

Martes 25 de noviembre
Cerrillos – Zona rural

Horario: 08:00 a 12:00
Zona alcanzada: Ruta provincial 21, km 5 y parajes cercanos
Motivo: Renovación de red de media tensión
Coronel Moldes

Horario: 08:00 a 12:00
Zona alcanzada: Ruta provincial 47, km 9, Camping Punta de Mahr y área del Dique Cabra Corral
Motivo: Renovación de red de media tensión
San Lorenzo – Zonas rurales y barrios privados

Horario: 08:00 a 12:30
Zona alcanzada: Zona Rural, Betanzos, La Angostura, Finca La Montaña, El Retiro, Castellanos Cobcer, 6 Lotes San Lorenzo; sectores comprendidos por RP 28 y calles internas
Motivo: Ampliación de red de media tensión
 
Miércoles 26 de noviembre
Finca Las Costas

Horario: 08:00 a 12:00
Zona alcanzada: Finca Las Costas y áreas cercanas
Motivo: Renovación de red de media tensión
Atocha – Barrio La Trinidad

Horario: 08:00 a 12:00
Zona alcanzada: Sector sureste del barrio La Trinidad y zonas aledañas
Motivo: Renovación de red de media tensión
 
Jueves 27 de noviembre
La Calderilla

Horario: 08:00 a 13:00
Zona alcanzada: RN 9 km 1621, Finca Gambetta y alrededores
Motivo: Renovación de red de media tensión
Salta Capital – Zona sur

Horario: 08:00 a 12:00
Zonas afectadas: Barrios Limache y Don Emilio (sector calle Gato y Mancha)
Motivo: Renovación de red de media tensión
 
Viernes 28 de noviembre
San Lorenzo Chico

Horario: 08:00 a 12:00
Zonas alcanzadas: Barrios Santa María de la Aguada, La Reserva y sectores cercanos
Motivo: Renovación de red de media tensión

