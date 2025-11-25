Cortes programados por trabajos de EDESA

EDESA informó que, entre el 25 y el 28 de noviembre, se ejecutarán distintos trabajos de renovación y ampliación de la red de media tensión en el marco del Plan de Inversión 2025 – Distrito Capital. Las tareas requerirán cortes programados de energía, con el fin de mejorar la calidad del suministro en áreas urbanas y rurales de la provincia.

Las intervenciones cuentan con la autorización del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP).

Martes 25 de noviembre

Cerrillos – Zona rural

Horario: 08:00 a 12:00

Zona alcanzada: Ruta provincial 21, km 5 y parajes cercanos

Motivo: Renovación de red de media tensión

Coronel Moldes

Horario: 08:00 a 12:00

Zona alcanzada: Ruta provincial 47, km 9, Camping Punta de Mahr y área del Dique Cabra Corral

Motivo: Renovación de red de media tensión

San Lorenzo – Zonas rurales y barrios privados

Horario: 08:00 a 12:30

Zona alcanzada: Zona Rural, Betanzos, La Angostura, Finca La Montaña, El Retiro, Castellanos Cobcer, 6 Lotes San Lorenzo; sectores comprendidos por RP 28 y calles internas

Motivo: Ampliación de red de media tensión



Miércoles 26 de noviembre

Finca Las Costas

Horario: 08:00 a 12:00

Zona alcanzada: Finca Las Costas y áreas cercanas

Motivo: Renovación de red de media tensión

Atocha – Barrio La Trinidad

Horario: 08:00 a 12:00

Zona alcanzada: Sector sureste del barrio La Trinidad y zonas aledañas

Motivo: Renovación de red de media tensión



Jueves 27 de noviembre

La Calderilla

Horario: 08:00 a 13:00

Zona alcanzada: RN 9 km 1621, Finca Gambetta y alrededores

Motivo: Renovación de red de media tensión

Salta Capital – Zona sur

Horario: 08:00 a 12:00

Zonas afectadas: Barrios Limache y Don Emilio (sector calle Gato y Mancha)

Motivo: Renovación de red de media tensión



Viernes 28 de noviembre

San Lorenzo Chico

Horario: 08:00 a 12:00

Zonas alcanzadas: Barrios Santa María de la Aguada, La Reserva y sectores cercanos

Motivo: Renovación de red de media tensión