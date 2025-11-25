Aguas del Norte anunció una afectación extraordinaria en los barrios San Mateo, Torino, Las Colinas, San Lucas y Canillitas por trabajos de reparación de cañerías y bajos niveles en cisterna.
Cortes programados por trabajos de EDESA
En el marco del Plan de Inversión 2025, EDESA anunció una serie de trabajos de renovación y ampliación de la red de media tensión entre el 25 y el 28 de noviembre.Salta25/11/2025Ivana Chañi
EDESA informó que, entre el 25 y el 28 de noviembre, se ejecutarán distintos trabajos de renovación y ampliación de la red de media tensión en el marco del Plan de Inversión 2025 – Distrito Capital. Las tareas requerirán cortes programados de energía, con el fin de mejorar la calidad del suministro en áreas urbanas y rurales de la provincia.
Las intervenciones cuentan con la autorización del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP).
Martes 25 de noviembre
Cerrillos – Zona rural
Horario: 08:00 a 12:00
Zona alcanzada: Ruta provincial 21, km 5 y parajes cercanos
Motivo: Renovación de red de media tensión
Coronel Moldes
Horario: 08:00 a 12:00
Zona alcanzada: Ruta provincial 47, km 9, Camping Punta de Mahr y área del Dique Cabra Corral
Motivo: Renovación de red de media tensión
San Lorenzo – Zonas rurales y barrios privados
Horario: 08:00 a 12:30
Zona alcanzada: Zona Rural, Betanzos, La Angostura, Finca La Montaña, El Retiro, Castellanos Cobcer, 6 Lotes San Lorenzo; sectores comprendidos por RP 28 y calles internas
Motivo: Ampliación de red de media tensión
Miércoles 26 de noviembre
Finca Las Costas
Horario: 08:00 a 12:00
Zona alcanzada: Finca Las Costas y áreas cercanas
Motivo: Renovación de red de media tensión
Atocha – Barrio La Trinidad
Horario: 08:00 a 12:00
Zona alcanzada: Sector sureste del barrio La Trinidad y zonas aledañas
Motivo: Renovación de red de media tensión
Jueves 27 de noviembre
La Calderilla
Horario: 08:00 a 13:00
Zona alcanzada: RN 9 km 1621, Finca Gambetta y alrededores
Motivo: Renovación de red de media tensión
Salta Capital – Zona sur
Horario: 08:00 a 12:00
Zonas afectadas: Barrios Limache y Don Emilio (sector calle Gato y Mancha)
Motivo: Renovación de red de media tensión
Viernes 28 de noviembre
San Lorenzo Chico
Horario: 08:00 a 12:00
Zonas alcanzadas: Barrios Santa María de la Aguada, La Reserva y sectores cercanos
Motivo: Renovación de red de media tensión
