Libertadores: La ayuda que River necesita para clasificar

Ya sin chances de ser campeón, River solo podrá ingresar en la edición 2026 si Boca, Argentinos Juniors o Lanús ganan el título y liberan un cupo.

Si alguno de los tres equipos mencionados da la vuelta y libera un cupo, el "Millonario" entrará a la fase inicial del certamen continental, dado que pasará a ocupar el tercer puesto (repechaje).

En el caso del “Granate”, la nueva variante se abrió tras la obtención de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. Por ser campeón, obtuvo su pasaje a la Libertadores 2026 y, en caso de repetir en este Torneo Clausura, su plaza será ocupada por el próximo en la tabla anual. Es decir, River.

Clasificados a la Copa Libertadores 2026

Platense - campeón del Torneo Apertura 2025.

Independiente Rivadavia - campeón de la Copa Argentina 2025.

Rosario Central - 1.º de la tabla anual.

Boca Juniors - 2.º de la tabla anual.

Argentinos Juniors - 3.º de la tabla anual (repechaje).

Lanús - campeón de la Copa Sudamericana.

Con información de Doble Amarilla