Clausura: Boca vs. Argentinos, el gran cruce de cuartos
El Torneo Clausura ingresó en la etapa de cuartos de final con siete equipos ya clasificados tras las victorias destacadas de Racing (3-2 a River), Barracas Central (1-0 a Riestra) y la "sorpresa" de Gimnasia LP (2-1 a Unión).Deportes25/11/2025
El Torneo Clausura busca a su campeón. Tras disputarse la primera fase del certamen, ya se iniciaron los playoffs; cinco encuentros disputados marcan el rumbo del camino eliminatorio.
Los octavos de final comenzaron el sábado con dos encuentros, se sumaron a la acción el domingo con un par más y este lunes ya hubo actividad. En total, ya son siete los equipos que tienen su boleto en mano para disputar la próxima instancia e ir en busca del título doméstico.
Argentinos Juniors avanzó a la próxima instancia tras eliminar a Vélez con su victoria por 2-0, en la que enfrentará a Boca, que venció a Talleres de Córdoba por 2-0; mientras que Central Córdoba dejó en el camino a San Lorenzo con un triunfo por 2-1 y espera a Estudiantes de La Plata, que eliminó a Rosario Central en el Gigante de Arroyito.
Barracas Central le ganó como visitante a Deportivo Riestra por 1-0 y sacó pasaje a la siguiente instancia, mientras Racing venció en un encuentro que quedará para el recuerdo a River por 3-2 y la jornada la cerró Gimnasia dando la “sorpresa” por 2-1 ante Unión.
El cuadro se completará el miércoles con Lanús-Tigre. El nuevo campeón se conocerá el 13 de diciembre en el Estadio Único Madre de Ciudades.
Así se jugarían los cuartos de final en el Torneo Clausura
- Boca vs. Argentinos Juniors
- Central Córdoba SdE vs. Estudiantes LP
- Lanús o Tigre vs. Racing
- Barracas Central vs. Gimnasia LP
Con información de Doble Amarilla
Semana decisiva en el Albo: Fernando Quiroz, muy cerca de seguir como DT de Gimnasia y TiroDeportes25/11/2025
Gimnasia y Tiro atraviesa días determinantes para definir su futuro deportivo. La continuidad de Fernando “Teté” Quiroz al frente del plantel profesional está a punto de confirmarse y esta semana podría traer el anuncio oficial que esperan los hinchas.
El capitán argentino homenajeó al histórico gerente de Selecciones, cuyo trabajo fue determinante para que el rosarino vistiera la camiseta albiceleste.
Tras la eliminación ante Racing, qué necesita River para clasificar a la LibertadoresDeportes25/11/2025
La eliminación de River a manos de Racing pone en jaque al equipo de Marcelo Gallardo, ya que se le cerró una nueva puerta para meterse en la próxima Copa Libertadores y no depende de sí mismo.
Un nuevo clásico volvió en la capital salteña, otro picante choque entre el local, Salta Basket, y el elenco jujeño en el marco de una nueva fecha de La Liga Argentina. Partidazo, como no podía ser de otra manera, donde el local no tuvo su mejor noche y cayó 80-73.
Pasillo a Rosario Central: AFA se defiende y asegura que su boletín "no puede ser alterado"Deportes25/11/2025
La AFA emitió un comunicado oficial negando las versiones de que el Boletín N.º 6625, que establece la obligatoriedad del "pasillo de reconocimiento" al campeón, había sido manipulado o editado.
River Plate terminó cuarto en la tabla anual, en zona de Copa Sudamericana, pero aún tiene una nueva chance de clasificarse a la Copa Libertadores 2026.
Tenía 74 años y una trayectoria prolífica en teatro, TV, cine y radio. Formado en la ENAD, fue un trabajador incansable de la actuación y referente silencioso para generaciones de artistas.
El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado y este año generó un fin de semana de cuatro días. El calendario continúa con los feriados inamovibles del 8 y 25 de diciembre.
El oficialismo hizo valer sus números. LLA no tiene representación en autoridades.
El siniestro ocurrió en el paraje Centro 25 de Junio departamento de Anta. Se desconocen las causas del incidente.