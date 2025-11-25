Clausura: Boca vs. Argentinos, el gran cruce de cuartos

El Torneo Clausura ingresó en la etapa de cuartos de final con siete equipos ya clasificados tras las victorias destacadas de Racing (3-2 a River), Barracas Central (1-0 a Riestra) y la "sorpresa" de Gimnasia LP (2-1 a Unión).

El Torneo Clausura busca a su campeón. Tras disputarse la primera fase del certamen, ya se iniciaron los playoffs; cinco encuentros disputados marcan el rumbo del camino eliminatorio.

Los octavos de final comenzaron el sábado con dos encuentros, se sumaron a la acción el domingo con un par más y este lunes ya hubo actividad. En total, ya son siete los equipos que tienen su boleto en mano para disputar la próxima instancia e ir en busca del título doméstico.

Argentinos Juniors avanzó a la próxima instancia tras eliminar a Vélez con su victoria por 2-0, en la que enfrentará a Boca, que venció a Talleres de Córdoba por 2-0; mientras que Central Córdoba dejó en el camino a San Lorenzo con un triunfo por 2-1 y espera a Estudiantes de La Plata, que eliminó a Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

Barracas Central le ganó como visitante a Deportivo Riestra por 1-0 y sacó pasaje a la siguiente instancia, mientras Racing venció en un encuentro que quedará para el recuerdo a River por 3-2 y la jornada la cerró Gimnasia dando la “sorpresa” por 2-1 ante Unión.

El cuadro se completará el miércoles con Lanús-Tigre. El nuevo campeón se conocerá el 13 de diciembre en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Así se jugarían los cuartos de final en el Torneo Clausura

  • Boca vs. Argentinos Juniors
  • Central Córdoba SdE vs. Estudiantes LP
  • Lanús o Tigre vs. Racing
  • Barracas Central vs. Gimnasia LP

Con información de Doble Amarilla

