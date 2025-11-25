Gallardo se queda: "Asumo la responsabilidad"

En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo lamentó la eliminación de River del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional a manos de Racing. Al mismo tiempo, remarcó sus fuerzas para continuar en el cargo de director técnico del “Millonario” pese a que los objetivos en la temporada no fueron cumplidos.

“Parecería que el partido de hoy, por cómo inicia y termina, es una consecuencia del último trimestre para nosotros, en el que se nos hizo muy difícil sostenernos como equipo. Claramente desilusionados por cómo lo terminamos, no fue un año que pudimos sacar adelante. Es un año totalmente negativo e incómodo para nosotros”, indicó Gallardo, en primera instancia.

“Nos pone en un lugar muy incómodo, en el que hay que hacerse cargo. Asumo la responsabilidad de este momento, de este año. Me tomaré estos días para la reflexión, la revisión, para cambiar... El año termina de manera negativa, pero en mi cabeza comenzaré a pensar en cómo seguimos, desde mañana mismo”, agregó.

Dentro de este contexto, sostuvo: “Seguramente he fallado, soy muy autocrítico conmigo, mi autocrítica es personal, para adentro, al igual que mi revisión. Yo no vengo a exponer a nadie, yo no tengo ningún tipo de inseguridades. Cuando las cosas no salen soy responsable, así como soy responsable cuando salen”.

“Soy consciente de lo que tengo hecho como diagnóstico, seguramente lo hablaré con mi equipo, con las personas que corresponden. Y a partir de ahí se definirán cosas. Es un año malo dentro de mi carrera como entrenador, pero también tuve buenos. Me conozco, sé quién soy, cómo me comporto y cómo trabajo, estoy bien conmigo. Errores he cometido seguramente”, subrayó.

“Volver a reunirnos dentro de dos días, comunicaré las cosas que haya que comunicar, empezar a trabajar en eso. Volveremos a trabajar seguramente antes de las fiestas. No hemos parado en todo el año, en el último trimestre nos ha costado sostenernos. Hay que descomprimir porque las cabezas están demasiado cargadas. El año que viene no hay que fallar. Hay que volver a armar un equipo que genere emoción y represente al equipo como corresponde”, anticipó.

“Cuando hablaba de momentos incómodos también hablaba de no depender de nosotros para clasificar a la Libertadores. Esperemos reestructurarnos, refrescarnos y volver a conformar una estructura sólida que nos identifique. No pudimos dar el salto de calidad. Sí estoy convencido de que ha sido un pésimo trimestre, no hemos podido dar un paso al frente y ganar los partidos importantes, como si lo hemos hecho en años anteriores. Yo sé que tengo mucho para dar todavía, sino lo sintiera así sería el primero en levantar la mano”, expresó.

“Cuando caes hay que levantarse a partir de mañana. He tenido golpes duros en la vida y acá estoy parado. Cuando yo decida que no tengo la energía para estar al mando de una responsabilidad enorme seré el primero en decir 'Hasta acá llegué'. El 20 de diciembre, cuando nos volvamos a presentar a entrenar, acá estaré. También estaré acá en los primeros días del año”, concluyó.

