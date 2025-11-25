El “Merengue” activará la opción de recompra y regresará a la “Casa Blanca”, que volverá a tener a dos argentinos compartiendo plantel después de más de una década.
Gallardo se queda: "Asumo la responsabilidad"
El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, realizó una fuerte autocrítica tras la eliminación del Torneo Clausura, calificando el 2025 como un "año totalmente negativo" e "incómodo" en su carrera.Deportes25/11/2025
En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo lamentó la eliminación de River del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional a manos de Racing. Al mismo tiempo, remarcó sus fuerzas para continuar en el cargo de director técnico del “Millonario” pese a que los objetivos en la temporada no fueron cumplidos.
“Parecería que el partido de hoy, por cómo inicia y termina, es una consecuencia del último trimestre para nosotros, en el que se nos hizo muy difícil sostenernos como equipo. Claramente desilusionados por cómo lo terminamos, no fue un año que pudimos sacar adelante. Es un año totalmente negativo e incómodo para nosotros”, indicó Gallardo, en primera instancia.
“Nos pone en un lugar muy incómodo, en el que hay que hacerse cargo. Asumo la responsabilidad de este momento, de este año. Me tomaré estos días para la reflexión, la revisión, para cambiar... El año termina de manera negativa, pero en mi cabeza comenzaré a pensar en cómo seguimos, desde mañana mismo”, agregó.
Dentro de este contexto, sostuvo: “Seguramente he fallado, soy muy autocrítico conmigo, mi autocrítica es personal, para adentro, al igual que mi revisión. Yo no vengo a exponer a nadie, yo no tengo ningún tipo de inseguridades. Cuando las cosas no salen soy responsable, así como soy responsable cuando salen”.
“Soy consciente de lo que tengo hecho como diagnóstico, seguramente lo hablaré con mi equipo, con las personas que corresponden. Y a partir de ahí se definirán cosas. Es un año malo dentro de mi carrera como entrenador, pero también tuve buenos. Me conozco, sé quién soy, cómo me comporto y cómo trabajo, estoy bien conmigo. Errores he cometido seguramente”, subrayó.
“Volver a reunirnos dentro de dos días, comunicaré las cosas que haya que comunicar, empezar a trabajar en eso. Volveremos a trabajar seguramente antes de las fiestas. No hemos parado en todo el año, en el último trimestre nos ha costado sostenernos. Hay que descomprimir porque las cabezas están demasiado cargadas. El año que viene no hay que fallar. Hay que volver a armar un equipo que genere emoción y represente al equipo como corresponde”, anticipó.
“Cuando hablaba de momentos incómodos también hablaba de no depender de nosotros para clasificar a la Libertadores. Esperemos reestructurarnos, refrescarnos y volver a conformar una estructura sólida que nos identifique. No pudimos dar el salto de calidad. Sí estoy convencido de que ha sido un pésimo trimestre, no hemos podido dar un paso al frente y ganar los partidos importantes, como si lo hemos hecho en años anteriores. Yo sé que tengo mucho para dar todavía, sino lo sintiera así sería el primero en levantar la mano”, expresó.
“Cuando caes hay que levantarse a partir de mañana. He tenido golpes duros en la vida y acá estoy parado. Cuando yo decida que no tengo la energía para estar al mando de una responsabilidad enorme seré el primero en decir 'Hasta acá llegué'. El 20 de diciembre, cuando nos volvamos a presentar a entrenar, acá estaré. También estaré acá en los primeros días del año”, concluyó.
Con información de Doble Amarilla
Semana decisiva en el Albo: Fernando Quiroz, muy cerca de seguir como DT de Gimnasia y TiroDeportes25/11/2025
Gimnasia y Tiro atraviesa días determinantes para definir su futuro deportivo. La continuidad de Fernando “Teté” Quiroz al frente del plantel profesional está a punto de confirmarse y esta semana podría traer el anuncio oficial que esperan los hinchas.
El capitán argentino homenajeó al histórico gerente de Selecciones, cuyo trabajo fue determinante para que el rosarino vistiera la camiseta albiceleste.
Tras la eliminación ante Racing, qué necesita River para clasificar a la LibertadoresDeportes25/11/2025
La eliminación de River a manos de Racing pone en jaque al equipo de Marcelo Gallardo, ya que se le cerró una nueva puerta para meterse en la próxima Copa Libertadores y no depende de sí mismo.
Un nuevo clásico volvió en la capital salteña, otro picante choque entre el local, Salta Basket, y el elenco jujeño en el marco de una nueva fecha de La Liga Argentina. Partidazo, como no podía ser de otra manera, donde el local no tuvo su mejor noche y cayó 80-73.
Pasillo a Rosario Central: AFA se defiende y asegura que su boletín "no puede ser alterado"Deportes25/11/2025
La AFA emitió un comunicado oficial negando las versiones de que el Boletín N.º 6625, que establece la obligatoriedad del "pasillo de reconocimiento" al campeón, había sido manipulado o editado.
River Plate terminó cuarto en la tabla anual, en zona de Copa Sudamericana, pero aún tiene una nueva chance de clasificarse a la Copa Libertadores 2026.
Tenía 74 años y una trayectoria prolífica en teatro, TV, cine y radio. Formado en la ENAD, fue un trabajador incansable de la actuación y referente silencioso para generaciones de artistas.
El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado y este año generó un fin de semana de cuatro días. El calendario continúa con los feriados inamovibles del 8 y 25 de diciembre.
El oficialismo hizo valer sus números. LLA no tiene representación en autoridades.
El siniestro ocurrió en el paraje Centro 25 de Junio departamento de Anta. Se desconocen las causas del incidente.