Prófugo argentino condenado por asesinato fue capturado en Paraguay
Yonatan Ariel Da Silva fue detenido en Yatytay Bonanza tras una semana de intensa búsqueda. Había escapado de la Unidad Penal VII durante un corte de luz.El Mundo24/11/2025
Un prófugo que había sido condenado por asesinar a su madrasta en la provincia de Misiones y que días atrás se dio a la fuga, fue capturado en Paraguay.
Se trata de Yonatan Ariel Da Silva , quien hace una semana había aprovechado un corte de suministro de energía eléctrica y saltó el muro perimetral de la Unidad Penal VII de Puerto Rico.
Desde ese momento, al tratarse de un preso peligroso, se dieron inicio a diversas tareas investigativas, una de ellas ligadas a la posible fuga del asesino hacía otro país.
“La fuerza provincial, mediante tareas encubiertas e investigación de inteligencia, logró avanzar en el seguimiento del prófugo, obteniendo datos que indicaban que había cruzado hacia territorio paraguayo. Con esa información, se emitió la alerta correspondiente y se remitió su legajo identificatorio completo a las autoridades del país vecino”, explicaron.
Según destaca el parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, a partir de esos aportes, se activó un esquema de cooperación interinstitucional internacional, que permitió “precisar su ubicación y culminó con su aprehensión en Yatytay Bonanza a manos de la Policía Militar paraguaya durante este domingo”.
En representación de la Policía de Misiones, un agente encubierto mantuvo comunicación directa con el personal interviniente en Paraguay, quienes confirmaron la correcta identificación del detenido y corroboraron que se trataba del prófugo buscado.
“La imagen remitida por las autoridades paraguayas fue incorporada al legajo y las actuaciones ahora quedan supeditadas a las directivas superiores, para avanzar en los procedimientos internacionales correspondientes, ya sea extradición o traslado conforme a la normativa vigente”, destacaron.
