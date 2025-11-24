Se trata de Alejandro Cabrera Iturriaga, el joven de 17 años perdido en las aguas de dicha localidad trasandina.
Acróbata chileno murió tras un brutal accidente con su moto en un show en Italia
La víctima formaba parte de un espectáculo en el que junto a dos motociclistas giraban dentro de una bola de acero. Otro de los artistas permanece en estado crítico.El Mundo24/11/2025
Un acróbata chileno murió y otro está gravemente herido tras un accidente en el “globo de la muerte” en medio de un show en Nápoles, Italia.
El trágico accidente ocurrió durante una función del Real Circo Imperial en Sant´Anastasia frente a una gran cantidad de espectadores, muchos de ellos nenes.
El espectáculo, conocido como “el globo de la muerte”, incluía a tres motociclistas que circulaban dentro de una estructura esférica de acero iluminada por luces LED adheridas a sus trajes.
Durante la secuencia, el joven chileno perdió el control de la moto y cayó al centro de la esfera. Esto provocó que los otros dos artistas colisionaran cuando intentaron esquivarlo.
El acróbata chileno de 26 años murió prácticamente en el acto, mientras que el motociclista mexicano resultó gravemente herido y está internado.
El tercer participante, un colombiano de la misma edad que la víctima fatal, resultó con heridas menores.
Uno de los videos que circuló a través de las redes sociales muestra la secuencia completa del accidente. Tras el impacto, el locutor del espectáculo intentó calmar al público.
En paralelo, se encendieron las luces de la carpa y los equipos de emergencia ingresaron de inmediato para asistir a los tres artistas.
Las autoridades señalaron que, por el momento, no se divulgarán las identidades de los involucrados debido a que sus respectivas familias, todas residentes en el extranjero, aún no fueron notificadas oficialmente.
Los agentes de la comisaría de Sant’Anastasia y especialistas de la sección de investigación de la Unidad de Investigación de Castello di Cisterna se hicieron presentes en el lugar donde se llevó a cabo el espectáculo, según consignó el medio local Il Mattino.
El alcalde de Sant’Anastasia, Domenico Esposito, expresó su conmoción ante el hecho y envió sus condolencias a las familias afectadas por la tragedia.
“Esta es una tragedia muy dolorosa, casi devastadora, diría yo. Sé que había muchos niños presentes que presenciaron esta tragedia”, afirmó.
También dijo que supone que la compañía organizadora del espectáculo contaba con todas las autorizaciones necesarias y agregó que poner a tres motociclistas a manejar dentro de una rueda es “bastante delicado”.
El Real Circo Imperial es una empresa familiar, fundada a principios del siglo XX por Arnaldo Dell’Acqua, según indicó La Sicilia. Esta compañía de circo alberga a más de cien animales exóticos. “Nuestra historia es de dolor y renacimiento, de aplausos y sacrificio”, define su propia página web.
Con información de TN
Ante el aumento de incidentes a bordo, el Gobierno aplicará castigos más severos y habilita prohibiciones de embarque de hasta cuatro años para quienes desobedezcan a la tripulación o pongan en riesgo la seguridad del vuelo.
Yonatan Ariel Da Silva fue detenido en Yatytay Bonanza tras una semana de intensa búsqueda. Había escapado de la Unidad Penal VII durante un corte de luz.
Las plataformas deberán bloquear nuevas cuentas y cerrar las existentes, bajo multas millonarias, en una medida inédita que busca reducir riesgos digitales y proteger la salud mental de los chicos.
Washington incorporará este lunes a la organización vinculada al chavismo a la lista FTO, habilitando nuevas sanciones y herramientas militares en un clima de fuerte tensión regional.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció que el acuerdo comercial UE-Mercosur se firmará el 20 de diciembre en Brasilia, calificándolo como "el mayor acuerdo comercial del mundo".
La agenda de fútbol promete súper acción con Lanús como gran protagonista en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.
El joven club Deportivo LSM, fundado por Luis Suárez y que cuenta con la participación y apoyo de Lionel Messi, se coronó campeón de la Divisional D en Uruguay este sábado.
El "León del Imperio" viajará a Chubut con una importante diferencia. El próximo domingo se define el segundo ascenso a la Liga Profesional.
Advierten sobre la economía del bagayeo y el cierre de comercios "históricos" en Orán
Fabián Valenzuela, diputado provincial electo por Orán, alertó por el impacto del bagayeo y la caída del comercio formal en la frontera de Aguas Blancas. Sostuvo que la situación afecta a productores, comerciantes y familias.
Mercado automotor en pausa: la financiación de autos usados y nuevos toca su piso anualArgentina23/11/2025
La financiación de autos nuevos y usados en Argentina cayó a su mínimo del año en octubre, según el informe SIOMAA. Se inscribieron solo 32.540 prendas.