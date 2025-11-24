Cómo funcionarán los servicios municipales este lunes

La Municipalidad de Salta informa cómo será el cronograma de servicios previsto para el fin de semana extra largo por el feriado del Día de la Soberanía Nacional.

El Centro Cívico Municipal (CCM) permanecerá cerrado, el lunes 24, al igual que sus dependencias, retomando la atención normal el martes 25.

La Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos informa que la recolección domiciliaria de residuos será normal al igual que el servicio de barrido y limpieza de calles.

Los cementerios municipales De la Santa Cruz y San Antonio de Padua, estarán abiertos de 7 a 19, pero la administración atenderá solo hasta las 13. Habrá guardias para sepelio.

Los mercados municipales el lunes 24 estarán cerrados.

El Patio de las Empanadas abrirá el lunes solo medio día. En tanto, el mercadito Evita atenderá en horario normal. Por su parte, el mercadito General Belgrano abrirá solo hasta 13:30. Todos vuelven a su horario habitual el martes 25.

Desde Subsecretaría de Bienestar Animal y Zoonosis se indica que el Hospital Municipal de Salud Animal, ubicado en Lavalle 542, atenderá de 8 a 12, solo urgencias. El Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla” permanecerá cerrado, con guardias permanentes para atender a los animales internos. El Móvil de Castración no prestará servicio durante el feriado.

Desde la Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana se hace saber que se atenderán los llamados que ingresen al 105 para emergencias, durante las 24 horas. En tanto a los Centros Integradores Comunitarios (CIC) permanecerán cerrados.

En cuanto a la Secretaría de Desarrollo Social, el servicio de sepelios se brindará con normalidad. Los vecinos que necesiten de esta asistencia podrán comunicarse al 3874677258. El servicio incluye ataúd, capilla ardiente, retiro y traslado del cuerpo. El último adiós podrá ser en el domicilio o en la sala velatorio del municipio.

En tanto, el Tribunal de Faltas permanecerá con guardia pasiva, para casos excepcionales. El lunes 24, lo hará la Dra. Natalia Gutiérrez Conde, del Juzgado de 2° Nominación.