El papa León XIV aceptó la renuncia del obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, pocos días después de que salieran a la luz graves acusaciones de acoso y abusos sexuales contra un menor.
Plan de paz de Trump desata "despecho" de Zelenski
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, criticó duramente el plan de paz propuesto por Donald Trump para poner fin a la guerra con Rusia.El Mundo22/11/2025
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, rechazó el plan de su par de los Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a casi cuatro años de guerra con Rusia, informaron medios internacionales. El ucraniano aseguró que no “traicionará” a su país, según un informe del sitio RFI captado por Noticias Argentinas en su habitual recorrida por títulos internacionales.
“Ucrania podría enfrentarse a una elección muy difícil: la pérdida de dignidad o el riesgo de perder a un socio clave”, Estados Unidos, declaró en un mensaje a la nación. Zelenski añadió: “Estamos atravesando uno de los momentos más difíciles de nuestra historia".
Por último, el ucraniano que siempre hizo gala de apego incondicional a la nación norteamericana, reflexionó -con cierto despecho- que las propuestas estadounidenses auguran “una vida sin libertad, sin dignidad, sin justicia”.
A último momento, este sábado por la tarde se anunció que delegaciones de Ucrania y Estados Unidos celebrarán consultas en Suiza en los próximos días sobre los posibles parámetros de un futuro acuerdo de paz con Rusia, declaró Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, citado por la agencia de noticias Xinhua. "Esta es una nueva etapa del diálogo que se ha mantenido en marcha en los últimos días y cuyo principal objetivo es armonizar nuestra visión para los próximos pasos", escribió Umerov en Facebook.
Enfatizó que Ucrania aborda el proceso de paz "con una clara comprensión de sus intereses". Horas antes, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, firmó un decreto que establece una delegación para conversar con Estados Unidos, otros socios de Ucrania y Rusia sobre un acuerdo de paz que ponga fin a la crisis en Ucrania. La delegación estará encabezada por Andriy Yermak, jefe de la Oficina Presidencial.
Trump: “Tendrá que gustarle”
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que a su par de Ucrania, Volodímir Zelenski, "tendrá que gustarle" el plan de paz que elaboró, informaron medios internacionales. "Si no le gusta, entonces simplemente tendrán que seguir luchando", declaró Trump a la prensa en el Despacho Oval, según un informe del sitio RFI captado por Noticias Argentinas en su habitual recorrida por títulos internacionales.
También formuló un comentario con tono de advertencia: "En algún punto, tendrá que aceptar algo". El mandatario republicano también recordó que le transmitió a Zelenski, durante un áspero encuentro en febrero la Casa Blanca, que él "no tenía las cartas en la mano".
El análisis de Putin
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, consideró que el plan de paz para Ucrania de Donald Trump "podría servir como base para una resolución definitiva del conflicto", informaron medios de Moscú. Putin lo afirmó durante una reunión por videoconferencia con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Rusia, según reveló el sitio Sputnik News y recoge la agencia Noticias Argentinas en su recorrida habitual por los titulares internacionales.
"Tenemos ese texto. Lo hemos recibido a través de los canales existentes de interacción con la administración estadounidense", destacó Putin. Según el mandatario ruso, Estados Unidos no debate directamente con Rusia el plan ya que "Ucrania se opone".
Putin comentó que, tras las negociaciones en Alaska, hubo una cierta pausa por parte estadounidense debido al "rechazo efectivo de Ucrania al plan de solución pacífica propuesto por el presidente Trump". "Supongo que precisamente por eso apareció su nueva versión, un plan esencialmente modernizado que ya consta de 28 puntos", añadió el presidente ruso.
Putin también comentó por último que Rusia está dispuesta a entablar negociaciones de paz y resolver los problemas en Ucrania por la vía pacífica.
Con información de Noticias Argentinas
Los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania se reunieron para coordinar una respuesta al plan de Donald Trump para Ucrania. La propuesta de EE. UU. exige a Kiev concesiones territoriales y militares, generando tensión con los aliados europeos.
La congresista republicana Marjorie Taylor Greene, hasta ahora aliada clave de Donald Trump, anunció su renuncia a la Cámara de Representantes, efectiva el 5 de enero.
El expresidente Jair Bolsonaro fue detenido de forma preventiva por orden de la Corte Suprema. La Justicia brasileña alegó riesgo de fuga y un intento de romper la tobillera electrónica.
La Cumbre de Líderes del G20 comenzó este sábado en Johannesburgo, Sudáfrica, bajo la presidencia de Cyril Ramaphosa.
Vladimir Putin amenazó a Ucrania con conquistar más territorio si no acepta el plan de paz de Donald TrumpEl Mundo21/11/2025
El presidente ruso afirmó que el documento puede servir de base para un arreglo pacífico “definitivo".
TC2000 en Salta: comienza el fin de semana de velocidad en el Autódromo Güemes
Desde hoy y hasta el 23 de noviembre, el TC2000 vuelve a Salta con un espectáculo cargado de automovilismo en el renovado Autódromo Martín Miguel de Güemes. Habrá también competencias de Fórmula Nacional, Fiat Competizione y Zonal del NOA.
Salta participó en la Jornada de Ministros y Ministras de Desarrollo Productivo convocada por la CEPAL y el CFI en Santiago de Chile, presentando su hoja de ruta federal.
Corrientes es la sede del 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, que comienza este sábado bajo el lema “Contra la trata y por la memoria de quienes faltan”.
El mercado de trabajo argentino generó más de 3 millones de empleos en la última década, impulsado principalmente por la informalidad y el autoempleo, según datos de Indec y la Secretaría de Trabajo.
El Gobernador convocó al Círculo Médico tras la rescisión del contrato por el IPS
Este sábado se inició una mesa de negociación convocada por el Gobernador junto al Ministro de Salud. El conflicto estalló cuando el IPS resolvió rescindir el contrato.