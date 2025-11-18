Realizan una campaña gratuita de detección y prevención de EPOC

Del 18 al 20 de noviembre, la Residencia de Kinesiología Intensivista ofrecerá espirometrías gratuitas en el Centro de Salud Nº27, Mercado CoFruthos y Hospital Señor del Milagro.

Salud18/11/2025

EPOC

La Residencia de Kinesiología Intensivista del hospital Papa Francisco realizará una campaña de detección temprana de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), en el marco del Día Mundial de la EPOC, que se celebra el tercer miércoles de noviembre.

Para ello, se realizarán espirometrías gratuitas, estudio que permite diagnosticar esta patología. Se trata de una prueba de función pulmonar no invasiva que mide la cantidad de aire que una persona puede inhalar y exhalar, así como la velocidad con la que lo hace.

Se harán, en el horario de 8 a 12, en: 

  • Centro de Salud Nº 27 – Barrio Intersindical: martes 18 de noviembre
  • Mercado CoFruthos: miércoles 19
  • Hospital Señor del Milagro: jueves 20
La campaña está destinada a las personas que presenten signos como agitación al caminar, dificultad al subir escaleras o tos persistente.

Con el lema “¿Te falta el aire?”, la iniciativa busca sensibilizar a la población sobre los síntomas y riesgos del EPOC, una enfermedad respiratoria que afecta a miles de personas y que, muchas veces, pasa inadvertida.

Cabe destacar que esta actividad está organizada conjuntamente con el equipo de salud del hospital Señor del Milagro y del Centro de Salud N°27.

