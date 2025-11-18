Realizan una campaña gratuita de detección y prevención de EPOC

La Residencia de Kinesiología Intensivista del hospital Papa Francisco realizará una campaña de detección temprana de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), en el marco del Día Mundial de la EPOC, que se celebra el tercer miércoles de noviembre.

Para ello, se realizarán espirometrías gratuitas, estudio que permite diagnosticar esta patología. Se trata de una prueba de función pulmonar no invasiva que mide la cantidad de aire que una persona puede inhalar y exhalar, así como la velocidad con la que lo hace.

Se harán, en el horario de 8 a 12, en:

Centro de Salud Nº 27 – Barrio Intersindical: martes 18 de noviembre

Mercado CoFruthos: miércoles 19

Hospital Señor del Milagro: jueves 20

La campaña está destinada a las personas que presenten signos como agitación al caminar, dificultad al subir escaleras o tos persistente.

Con el lema “¿Te falta el aire?”, la iniciativa busca sensibilizar a la población sobre los síntomas y riesgos del EPOC, una enfermedad respiratoria que afecta a miles de personas y que, muchas veces, pasa inadvertida.

Cabe destacar que esta actividad está organizada conjuntamente con el equipo de salud del hospital Señor del Milagro y del Centro de Salud N°27.