Olmedo y su hijo Tomás conquistaron el podio en México tras 1.600 km de carrera

Alfredo Olmedo, junto a su hijo Tomás y los compañeros de equipo Daniel López y Sergio Núñez, logró un histórico tercer puesto en una de las carreras más extremas del mundo, disputada en el norte de México. La competencia, de 1.600 kilómetros de recorrido, exigió un esfuerzo continuo que el equipo completó en 22 horas, relevándose cada 200 kilómetros.

“Somos tres pilotos, la carrera es muy larga. No hay cuerpo humano que resista solo. Nosotros hicimos posta de unos 200 y pico de kilómetros cada uno y demoramos 22 horas. Hay quienes tardaron 30 horas”, explicó por Aries Olmedo sobre la exigencia física y mental del desafío.

El equipo largó en la posición 25 y, a lo largo de la competencia, logró escalar posiciones hasta quedarse con el tercer lugar de la categoría Pro UTV FI, compitiendo contra vehículos con hasta 240 caballos. “De 27 autos que largamos, quedamos terceros. Es el logro más grande que tengo en mi vida deportiva. Si bien salí campeón de moto de agua y de auto, esto es a nivel mundial. Esto es como el Dakar de Estados Unidos, literalmente”, sostuvo.

Olmedo destacó además la diferencia con las competencias locales: “En el país salí segundo los dos últimos años, pero acá es muy acotada la carrera. En México participan entre 200 y 300 vehículos, y se corre con público. Es mucho más atrayente”.

El dirigente también resaltó el aprendizaje que le transmitió su padre y que ahora comparte con su hijo: “Mi padre me llevó al campo desde los 5 años, y me dio horas y horas de aprendizaje. Con mi hijo hacemos lo mismo. Esa escuela me ha forjado un temperamento que me resolvió un montón de cosas en la vida”.

Por último, Olmedo recordó que, además del deporte, la familia mantiene un fuerte vínculo con la actividad productiva de La Rioja: “Productivamente estamos entre los primeros en aceitunas, a nivel nacional y mundial. También tenemos emprendimientos hoteleros. Nada es fácil en la vida, y mantenerse arriba mucho menos”.