Los Infernales comenzarán a desandar este lunes en la provincia una nueva temporada en la segunda división del básquet nacional. Desde las 21.30 recibirá al elenco chaqueño de Villa San Martín en el Estadio Delmi.
Olmedo y su hijo Tomás conquistaron el podio en México tras 1.600 km de carrera
Tras largar en el puesto 25, Olmedo, su hijo y su equipo completaron 22 horas de competencia para quedarse con el tercer lugar en la categoría Pro UTV FI en México.Deportes17/11/2025Agustina Tolaba
Alfredo Olmedo, junto a su hijo Tomás y los compañeros de equipo Daniel López y Sergio Núñez, logró un histórico tercer puesto en una de las carreras más extremas del mundo, disputada en el norte de México. La competencia, de 1.600 kilómetros de recorrido, exigió un esfuerzo continuo que el equipo completó en 22 horas, relevándose cada 200 kilómetros.
“Somos tres pilotos, la carrera es muy larga. No hay cuerpo humano que resista solo. Nosotros hicimos posta de unos 200 y pico de kilómetros cada uno y demoramos 22 horas. Hay quienes tardaron 30 horas”, explicó por Aries Olmedo sobre la exigencia física y mental del desafío.
El equipo largó en la posición 25 y, a lo largo de la competencia, logró escalar posiciones hasta quedarse con el tercer lugar de la categoría Pro UTV FI, compitiendo contra vehículos con hasta 240 caballos. “De 27 autos que largamos, quedamos terceros. Es el logro más grande que tengo en mi vida deportiva. Si bien salí campeón de moto de agua y de auto, esto es a nivel mundial. Esto es como el Dakar de Estados Unidos, literalmente”, sostuvo.
Olmedo destacó además la diferencia con las competencias locales: “En el país salí segundo los dos últimos años, pero acá es muy acotada la carrera. En México participan entre 200 y 300 vehículos, y se corre con público. Es mucho más atrayente”.
El dirigente también resaltó el aprendizaje que le transmitió su padre y que ahora comparte con su hijo: “Mi padre me llevó al campo desde los 5 años, y me dio horas y horas de aprendizaje. Con mi hijo hacemos lo mismo. Esa escuela me ha forjado un temperamento que me resolvió un montón de cosas en la vida”.
Por último, Olmedo recordó que, además del deporte, la familia mantiene un fuerte vínculo con la actividad productiva de La Rioja: “Productivamente estamos entre los primeros en aceitunas, a nivel nacional y mundial. También tenemos emprendimientos hoteleros. Nada es fácil en la vida, y mantenerse arriba mucho menos”.
Amenazas y pintadas violentas en Central Norte: ¿Peligra el clásico?
Aparecieron pintadas con amenazas en el estadio de Central Norte. El episodio ocurre en medio de nuevos conflictos entre facciones de la barra y a pocos días del clásico ante Juventud.
Portugal y Noruega consiguieron su clasificación a la Copa del Mundo 2026. Portugal goleó 9 a 1 a Armenia sin Cristiano Ronaldo. Mientras que Noruega venció 4 a 1 a Italia con un doblete de Erling Haaland.
Racing le ganó 1 a 0 a Newell's con un gol de Conechny en la última jugada. Con este resultado, la "Academia" aseguró su boleto a los playoffs del Clausura y define de local.
Los cruces provisionales de octavos de final enfrentan a Boca con Sarmiento y, en un duelo caliente, a Unión con River. La Liga Profesional también confirmó que la final será el 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades.
El DT interino de Boca Juniors, Claudio Úbeda, celebró la victoria 2-0 ante Tigre, destacando la inteligencia, madurez y buena comunión del plantel. Además, confirmó que Edinson Cavani está cerca de volver.
Iron Mountain, empresa estadounidense dedicada al almacenamiento de documentos sensibles, es una de las firmas afectadas por el incendio en el Polo Industrial de Ezeiza, donde guardaba "documentos de la administración pública".
El equipo mendocino terminó penúltimo en la tabla anual con 29 puntos, y desciende junto a San Martín de San Juan. Deportivo Riestra celebra, ya que el empate le asegura prácticamente su debut histórico en la Copa Sudamericana 2026.
Más de 13 millones de ciudadanos votan hoy las propuestas del presidente Daniel Noboa para combatir el crimen. Las preguntas clave incluyen la creación de una Asamblea Constituyente y la posibilidad de bases militares extranjeras, buscando una "mano dura" contra el narcotráfico.
Morillo eligió intendente: Ariel Arias triunfó con amplia ventaja
Ariel Arias se convirtió en el nuevo intendente de Morillo al obtener más del 44% de los votos, en una elección que puso fin a más de un año de intervención municipal.
El partido entre Deportivo Madryn y Morón por la semifinal del Reducido de la Primera Nacional terminó en una batalla campal y represión policial. Apenas sonó el pitazo final, se desató una gresca generalizada entre ambos planteles.