Salta Basket arranca la temporada 25/26 en el Delmi recibiendo a Villa San Martín

Será un duelo de alto voltaje si se tiene en cuenta que ambos combinados llegarán tras un gran arranque en La Liga Argentina. La Villa lo hará tras ganar sus tres primeros juegos como local y caer como visitante el sábado último, mientras que los dirigidos por el salteño Ricardo De Cecco ganaron dos de los tres choques en la ruta.

El buen funcionamiento que el representante salteño en LA mostró en Santa Fe y Córdoba ilusiona en el marco de una competencia durísima y extensa, con 34 equipos que pelearán por llegar a lo más alto del podio.

Tras recibir a la Villa chaqueña Salta tendrá otros dos encuentros en su fortaleza: lunes 24 vs Jujuy y miércoles 26 vs Huracán de Las Heras.