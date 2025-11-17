Salta Basket arranca la temporada 25/26 en el Delmi recibiendo a Villa San Martín

Olmedo y su hijo Tomás conquistaron el podio en México tras 1.600 km de carrera
Tras largar en el puesto 25, Olmedo, su hijo y su equipo completaron 22 horas de competencia para quedarse con el tercer lugar en la categoría Pro UTV FI en México.
Los Infernales comenzarán a desandar este lunes en la provincia una nueva temporada en la segunda división del básquet nacional. Desde las 21.30 recibirá al elenco chaqueño de Villa San Martín en el Estadio Delmi.Deportes17/11/2025
Será un duelo de alto voltaje si se tiene en cuenta que ambos combinados llegarán tras un gran arranque en La Liga Argentina. La Villa lo hará tras ganar sus tres primeros juegos como local y caer como visitante el sábado último, mientras que los dirigidos por el salteño Ricardo De Cecco ganaron dos de los tres choques en la ruta.
El buen funcionamiento que el representante salteño en LA mostró en Santa Fe y Córdoba ilusiona en el marco de una competencia durísima y extensa, con 34 equipos que pelearán por llegar a lo más alto del podio.
Tras recibir a la Villa chaqueña Salta tendrá otros dos encuentros en su fortaleza: lunes 24 vs Jujuy y miércoles 26 vs Huracán de Las Heras.
Aparecieron pintadas con amenazas en el estadio de Central Norte. El episodio ocurre en medio de nuevos conflictos entre facciones de la barra y a pocos días del clásico ante Juventud.
Portugal y Noruega consiguieron su clasificación a la Copa del Mundo 2026. Portugal goleó 9 a 1 a Armenia sin Cristiano Ronaldo. Mientras que Noruega venció 4 a 1 a Italia con un doblete de Erling Haaland.
Racing le ganó 1 a 0 a Newell's con un gol de Conechny en la última jugada. Con este resultado, la "Academia" aseguró su boleto a los playoffs del Clausura y define de local.
Los cruces provisionales de octavos de final enfrentan a Boca con Sarmiento y, en un duelo caliente, a Unión con River. La Liga Profesional también confirmó que la final será el 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades.
El DT interino de Boca Juniors, Claudio Úbeda, celebró la victoria 2-0 ante Tigre, destacando la inteligencia, madurez y buena comunión del plantel. Además, confirmó que Edinson Cavani está cerca de volver.
Iron Mountain, empresa estadounidense dedicada al almacenamiento de documentos sensibles, es una de las firmas afectadas por el incendio en el Polo Industrial de Ezeiza, donde guardaba "documentos de la administración pública".
El equipo mendocino terminó penúltimo en la tabla anual con 29 puntos, y desciende junto a San Martín de San Juan. Deportivo Riestra celebra, ya que el empate le asegura prácticamente su debut histórico en la Copa Sudamericana 2026.
Más de 13 millones de ciudadanos votan hoy las propuestas del presidente Daniel Noboa para combatir el crimen. Las preguntas clave incluyen la creación de una Asamblea Constituyente y la posibilidad de bases militares extranjeras, buscando una "mano dura" contra el narcotráfico.
Ariel Arias se convirtió en el nuevo intendente de Morillo al obtener más del 44% de los votos, en una elección que puso fin a más de un año de intervención municipal.
El partido entre Deportivo Madryn y Morón por la semifinal del Reducido de la Primera Nacional terminó en una batalla campal y represión policial. Apenas sonó el pitazo final, se desató una gresca generalizada entre ambos planteles.