Adultos 2000 abre inscripción para finalizar el secundario

Para iniciar el año 2026 con un objetivo y completar la trayectoria educativa, la Municipalidad informa a la comunidad que nuevamente el programa Adultos 2000 abre sus inscripciones para que vecinos puedan finalizar sus estudios secundarios.

Los interesados en anotarse podrán hacerlo el lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de noviembre, en la Escuela de Emprendedores, en Independencia 910, en el horario de 8 a 13. La convocatoria es abierta para personas de 18 años.

Cecilia Cárdenas, titular de la Dirección General de Adultos Mayores indicó que, las personas mayores de 60 años tendrán prioridad para poder inscribirse con tranquilidad.

Documentación y requisitos: