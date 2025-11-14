Adultos 2000 abre inscripción para finalizar el secundario

Federico Colombo Speroni, nuevo rector de la UCASAL
La universidad confirmó que Federico Colombo Speroni reemplazará a Rodolfo Gallo Cornejo al frente del Rectorado.
La Municipalidad invita a mayores de 18 años a completar sus estudios; los mayores de 60 tendrán prioridad en el proceso de inscripción.Educación14/11/2025
Para iniciar el año 2026 con un objetivo y completar la trayectoria educativa, la Municipalidad informa a la comunidad que nuevamente el programa Adultos 2000 abre sus inscripciones para que vecinos puedan finalizar sus estudios secundarios.
Los interesados en anotarse podrán hacerlo el lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de noviembre, en la Escuela de Emprendedores, en Independencia 910, en el horario de 8 a 13. La convocatoria es abierta para personas de 18 años.
Cecilia Cárdenas, titular de la Dirección General de Adultos Mayores indicó que, las personas mayores de 60 años tendrán prioridad para poder inscribirse con tranquilidad.
Documentación y requisitos:
El presidente del Consejo Provincial de Educación Católica, Agustín Montiveros, señaló que los aumentos proyectados para el ciclo 2026 también dependerán de las negociaciones salariales.
El presidente del COPRODEC, Agustín Montiveros, aclaró que la desregulación de aranceles escolares anunciada por el Gobierno nacional no tendrá impacto inmediato en Salta.
ADP suspendió el paro docente previsto para el 19 de noviembre, luego de que Diputados postergara el debate del proyecto de modificación del Estatuto Docente tras el rechazo gremial.
El Ministerio de Educación de Salta desmintió categóricamente un rumor que se viralizó por WhatsApp sobre un presunto aborto de una alumna de primaria en el baño de una escuela de la Capital.
Tras el avance de la causa por captación de adolescentes en Salta, el Ministerio de Educación impulsa talleres y un programa especial para que las familias aprendan a detectar riesgos y proteger a sus hijos frente al grooming y la trata.
El Ejecutivo formalizará la primera convocatoria desde el 10 hasta el 31 de diciembre para tratar en Presupuesto en Diputados. Confían en la capacidad de articulación de Bullrich en Senadores para impulsar los cambios en el régimen de trabajo.
La escudería francesa vive días agitados: tras un año deportivo marcado por los malos resultados y la falta de evolución técnica, dos intrusos irrumpieron en su sede de Viry-Châtillon
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, espera el resultado de la reunión entre Sáenz y Santilli para definir si sus cuatro diputados rompen el bloque peronista y se unen a una nueva bancada federal.
El Senado salteño dio sanción definitiva al nuevo Código que regirá en la provincia. Aseguraron los legisladores que dotará de mayor celeridad y transparencia a la Justicia penal.