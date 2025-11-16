Reforma Tributaria: La UIA respalda sumar actores al pago de impuestos

La Renga volvió a tocar "Panic Show" y subió a "Javier Milei" al escenario: "El león se escapó"Argentina16/11/2025
La banda se presentó en el Dama's Day y no dudó en lanzar una picante indirecta al presidente tras el cruce por el uso de su canción.
El presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, renovó el llamado al Gobierno para que avance con reformas que impulsen la formalización y amplíen la base de contribuyentes.Argentina16/11/2025
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, renovó el pedido de avanzar con reformas que impulsen la formalización y amplíen el universo de contribuyentes en el país.
En diálogo con el programa Mercuriali630 de Radio Rivadavia, el titular de la entidad industrial puso el foco en la baja cantidad de contribuyentes que sostienen la estructura tributaria nacional.
Al respecto, sostuvo que "hoy tenemos un problema, que solamente 1.000 CUIT representan el 50% de la recaudación y 10.000 CUIT son el 75%", remarcando que el objetivo principal para los próximos años debe ser "lograr que se agrande la base de la pirámide".
En este marco, Rappallini instó a buscar mecanismos que permitan a más actores sumarse al pago de impuestos, haciendo referencia a la necesidad de trabajar con los regímenes de monotributistas y responsables inscriptos, en línea con lo que está analizando la administración de Javier Milei.
Sobre este aspecto, puntualizó que “evidentemente hay que buscar algún camino con los monotributistas, también con los responsables inscriptos y ver de qué manera se genera un escalonamiento para que más empresas se sumen a pagar impuestos y no estén en la informalidad”.
Respaldo social al Gobierno
Por otro lado, el líder de la UIA se refirió al contexto político posterior a los comicios, destacando el espaldarazo que el presidente Milei obtuvo en las urnas, al reconocer queKAOYAJQDu+zknwvanQ1sqw "me parece que todo el mundo está en una posición totalmente distinta que antes de las elecciones”.
En esa línea, manifestó que “ha habido una ratificación por parte de una gran mayoría de la sociedad en el gobierno de Milei y su política", señalando que el mandatario "no está escondiendo lo que quiere hacer, sino que lo dice claramente y ha tenido un respaldo de la sociedad muy importante".
Con información de Noticias Argentinas
Un informe del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, revela cifras contundentes sobre el mercado laboral durante los 21 meses de gestión de Javier Milei.
El cotitular Jorge Sola afirmó que la reforma está "viciada" y sin consenso. Advirtió que cualquier intento de debilitar la representación gremial será considerado inconstitucional.
Los trabajadores, que llevan once meses sin aumento de sueldo, presentaron una denuncia del SUTNA ante la Secretaría de Trabajo. El gremio reclama por la suspensión de varios compañeros y exige paritarias.
El Banco Central planea habilitar el débito automático para que billeteras virtuales puedan cobrar préstamos. El expresidente del BCRA, Miguel Pesce, advirtió sobre el riesgo de que las fintech vacíen cuentas de beneficiarios de la AUH.
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) confirmó que cinco o seis empresas fueron alcanzadas por el fuego en Ezeiza, entre ellas Chemotécnica e Iron Mountain.
La banda británica se presentará el 15 y 16 de noviembre en el Monumental, en el marco de su gira Live ’25. En la previa, los Gallagher homenajearon al público argentino con afiches de sus recitales históricos.
Iron Mountain, empresa estadounidense dedicada al almacenamiento de documentos sensibles, es una de las firmas afectadas por el incendio en el Polo Industrial de Ezeiza, donde guardaba "documentos de la administración pública".
La epidemia ha provocado la cancelación de actividades clave como partidos de la Serie Nacional de Béisbol y funciones del Ballet Nacional.
Rivadavia Banda Norte (Coronel Juan Solá – Morillo) vota este domingo para definir a su nuevo intendente y a los convencionales que redactarán la primera Carta Orgánica municipal.
Más de 13 millones de ciudadanos votan hoy las propuestas del presidente Daniel Noboa para combatir el crimen. Las preguntas clave incluyen la creación de una Asamblea Constituyente y la posibilidad de bases militares extranjeras, buscando una "mano dura" contra el narcotráfico.