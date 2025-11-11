Detenidos in fraganti tras robar en supermercado de calle Mendoza al 200

Una mujer de 45 años y a un joven de 22 fueron demorados por la sustracción de una gran cantidad de mercadería. Los productos fueron restituidos.

Policiales11/11/2025

Efectivos del Departamento de Intervención Ciudadana de Capital demoraron a una mujer de 45 años y a un joven de 22 por la sustracción de distintos productos de un supermercado ubicado sobre la calle Mendoza al 200.

La intervención inició tras una alerta del personal de seguridad del establecimiento. Los productos sustraídos fueron restituidos a su propietario.

Intervino la Fiscalía Penal 5.

