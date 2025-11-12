El fenómeno meteorológico, conocido localmente como “Uwan”, causó devastadores inundaciones en varias regiones. Socorristas continúan con las labores de rescate en el país
Apagón total en República Dominicana: un fallo masivo dejó sin luz a todo el país
Una avería en el sistema de transmisión provocó la salida de todas las generadoras eléctricas y causó caos en Santo Domingo, donde el metro y el teleférico debieron ser evacuados.El Mundo12/11/2025
Una falla en el sistema energético dejó fuera de operación a todas las generadoras de electricidad de la República Dominocana y causó un apagón total en el país.
El “blackout” provocó un caos en el tránsito de la capital, Santo Domingo, y en sistemas de transporte masivo como el subterráneo, que debió ser suspendido al igual que el teleférico de la ciudad.
La Oficina de Transporte explicó que las líneas 1 y 2 del Metro de Santo Domingo quedaron fuera de operación, así como la línea 1 del teleférico. Los usuarios que se encontraban adentro al momento del apagón fueron evacuados tras la activación de un protocolo de emergencia.
Hospitales, bancos y otras grandes instituciones dependían de generadores, pero muchos hogares y pequeños negocios quedaron a oscuras.
“El tránsito es un caos”
“En Santo Domingo Este ya el tránsito es un caos, no hay un sólo semáforo encendido”, dijo Tomás Ozuna, de 37 años, mientras se dirigía a su trabajo como técnico informático en el turno nocturno. “No sé cómo trabajaremos”, agregó.
Mientras tanto, Lissa Fernández, de 26 años, dijo que había un generador en el banco donde trabaja, pero que no sabía cómo iba a volver a casa. “En mi trabajo hay luz, hay planta, pero en mi casa no hay y el metro no está funcionando”, sostuvo.
“El servicio de energía eléctrica está registrando actualmente un blackout (apagón total) producto de una avería originada en el sistema de transmisión”, informó la Empresa de Transmisión de Electricidad Dominicana(ETED).
Agregó que se desplegó un amplio equipo técnico para corregir el incidente y restablecer el suministro lo antes posible, pero no dio un plazo estimado de solución.
Las salidas de las generadoras de San Pedro de Macorís y Quisqueya —ubicadas en la provincia de San Pedro Macorís— originaron la caída en cascada de las demás plantas de transmisión y generación, detalló la empresa encargada de la distribución energética.
Este evento es inusual en República Dominicana, ya que cuando una planta sale de funcionamiento por mantenimiento se encienden otras para compensar. Desde hace décadas el país tiene una matriz de generación diversificada con plantas a carbón, a gas natural, fuel oil y en menor proporción energía solar, eólica e hidráulica.
Con información de AP y AFP
Los líderes Anthony Albanese y Prabowo Subianto anunciaron el acuerdo, que busca reforzar la cooperación militar y garantizar la estabilidad en la región de Asia-Pacífico.
Se une a los 13 arrestados la pasada semana en distintas provincias españolas que pertenecían a una supuesta célula de la banda
El documento fue entregado al secretario general del organismo, Mathias Cormann, durante su visita a Buenos Aires. Se trata de una autoevaluación sobre las políticas y normas nacionales.
El portaaviones más grande del mundo se suma al operativo antidrogas de EE.UU. en el CaribeEl Mundo12/11/2025
El USS Gerald Ford se unió a las acciones militares contra el narcotráfico que Washington atribuye a Venezuela y Colombia. Caracas denunció que se trata de un plan para derrocar a Nicolás Maduro.
Operativo en Río de Janeiro: revelaron que ninguna victima formaba parte del Comando VermelhoEl Mundo11/11/2025
Tras la operación contra el Comando Vermelho, la organización más poderosa de Brasil, que dejó al menos 121 muertos y 100 arrestados, se reveló que ninguno de los líderes de la organización fue abatido.
Boca Juniors recibirá una sanción económica de la Liga Profesional por el ingreso de un gran número de personas "particulares" al campo de juego de La Bombonera durante el Superclásico.
ADP anunció un paro porque Diputados quiere modificar el Estatuto del Educador
La Asociación Docente Provincial confirmó una medida de fuerza en oposición al proyecto de ley que busca incorporar un nuevo artículo al Estatuto del Educador. La iniciativa será tratada este martes en la Cámara de Diputados.
Amazon lanzó su aplicación Amazon Bazaar en Argentina, intensificando la competencia para Mercado Libre, Temu y Shein en el segmento de precios bajos.
Tan Biónica anunció su gran show en Vélez: fecha, entradas y preciosCultura & Espectáculos11/11/2025
El grupo liderado por Chano tocará el 27 de marzo de 2026. Las entradas salen a la venta este miércoles 12 de noviembre desde $60.000 por Enigma Tickets.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que establece la adhesión de la Provincia a la norma nacional que busca prevenir la mala praxis médica y los daños evitables en la atención de los pacientes.