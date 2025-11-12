Recuperan en Salta un auto con pedido de secuestro en Jujuy

Ayer, martes, en el marco de un control vehicular realizado en avenida San Martín y Usandivaras de la Capital, policías de la Dirección General de Seguridad Vial fiscalizaron un vehículo y detectaron que tenía pedido de secuestro de la provincia de Jujuy.

El conductor fue puesto a disposición de la Justicia y el vehículo secuestrado.

Intervino la Fiscalía Penal correspondiente.