El especialista en seguridad y contraterrorismo Daniel Adler advirtió que las pandillas centroamericanas "Maras" podrían regresar a la Argentina, siendo ahora más difíciles de identificar.
Empezó el paro: hasta cuándo no hay clases en las universidades públicas
Los gremios reclaman que se cumpla con los aumentos salariales previstos por la ley y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FoNID), suspendido por el Ejecutivo.Argentina12/11/2025
Las universidades públicas de todo el país iniciaron este miércoles un paro de 72 horas en reclamo por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida, impulsada por la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu), busca visibilizar la crisis presupuestaria que atraviesa el sistema y exigir al Gobierno nacional respuestas concretas.
El cese de actividades fue aprobado por amplia mayoría en el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de Conadu, tras una consulta nacional a la comunidad universitaria. Los gremios reclaman que se cumpla con los aumentos salariales previstos por la ley y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FoNID), suspendido por el Ejecutivo.
Algunas universidades estarán abiertas, pero sin clases. Por ejemplo, desde la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (Adulp) aclararon que los trabajadores no docentes no adhieren al paro, por lo que las facultades y colegios de esa universidad permanecerán abiertos, aunque sin dictado de clases en gran parte de las cátedras.
La “deuda” salarial con los docentes
“La ley debe aplicarse sin más demora. Es anticonstitucional no hacerlo. A esta altura, el 44% que nos deben ya es una deuda, no un reclamo”, sostuvo la secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), Ileana Celoto.
Celoto advirtió que la situación salarial ya impacta en el funcionamiento académico: “En muchos casos, los sueldos están por debajo de la línea de pobreza. Hay docentes que piden reducir su dedicación horaria porque no pueden sostener sus tareas con estos ingresos. Si esto sigue así, se vacían los equipos de trabajo y la universidad se convierte en una cáscara vacía”.
Desde los sindicatos remarcan que el reclamo no se limita a una cuestión salarial. “Estamos defendiendo la educación pública. Sin presupuesto, sin salarios dignos y sin docentes, no hay universidad posible”, resumió Celoto.
La protesta universitaria se suma a un clima de creciente malestar en el sector educativo. En los últimos meses se realizaron tres marchas federales en defensa de la universidad pública, aunque los gremios sostienen que no hubo respuestas del presidente Javier Milei ni del Ministerio de Capital Humano.
Cuánto cobra un docente universitario
El sueldo de un docente universitario en Argentina varía significativamente según el cargo, la dedicación horaria y la antigüedad. De acuerdo a la calculadora de sueldo de la Conadu sobre los pagos de octubre, los montos por categoría fueron:
Docentes titulares con dedicación simple: $ 343.117 neto, aproximadamente.
Docentes adjuntos con dedicación simple: $267.661
Docentes titulares con dedicación semi-exclusiva: $686.236
Docentes adjuntos con dedicación semi-exclusiva: $535.327
Docentes titulares con dedicación exclusiva: $1.486.844
En el caso de contar con maestrías o posgrados se suma un porcentaje adicional.
Hasta cuándo dura el paro
El paro universitario afecta a todas las universidades nacionales e incluye la suspensión de clases y la reducción al mínimo de las actividades administrativas. Además, se realizarán asambleas, clases públicas y movilizaciones en distintas provincias.
La medida de fuerza comenzó este miércoles 12 de noviembre y se extenderá hasta el viernes 14.
El Ministerio de Economía dispuso nuevas asistencias para productores de Entre Ríos, Buenos Aires y Río Negro que sufrieron daños en sus explotaciones.
El Ministerio de Seguridad formalizó este miércoles la creación de la Carrera de Investigador de Delitos para Profesionales en la Policía Federal Argentina (PFA), mediante la Resolución 1291/2025 publicada en el Boletín Oficial.
La Justicia de Mercedes declaró la quiebra de la histórica láctea La Suipachense (Lácteos Conosur S.A.), que acumulaba más de 1.000 cheques rechazados por $8.500 millones y tenía su actividad totalmente paralizada.
El Gobierno lanzó un programa federal para fortalecer la atención en la primera infanciaArgentina12/11/2025
A través de la Resolución 631/2025, se creó el Programa Federal de Primera Instancia para mejorar el acceso de niños y familias vulnerables a servicios de cuidado y desarrollo desde el embarazo hasta los cuatro años.
Más del 40% de los hogares argentinos desarmó ahorros o vendió cosas para gastos corrientesArgentina12/11/2025
Un informe reciente del INDEC reveló que casi un cuarto de la población de bajos ingresos (22,5%) tuvo que endeudarse con familiares o amigos durante el primer semestre de 2025.
Boca Juniors recibirá una sanción económica de la Liga Profesional por el ingreso de un gran número de personas "particulares" al campo de juego de La Bombonera durante el Superclásico.
Amazon lanzó su aplicación Amazon Bazaar en Argentina, intensificando la competencia para Mercado Libre, Temu y Shein en el segmento de precios bajos.
Ante un inesperado contrapunto entre el primer mandatario Javier Milei y el exviceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, en un listado de los países que más efectivo utilizan figura la economía argentina en el puesto 24° de 123 naciones.
Tan Biónica anunció su gran show en Vélez: fecha, entradas y preciosCultura & Espectáculos11/11/2025
El grupo liderado por Chano tocará el 27 de marzo de 2026. Las entradas salen a la venta este miércoles 12 de noviembre desde $60.000 por Enigma Tickets.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que establece la adhesión de la Provincia a la norma nacional que busca prevenir la mala praxis médica y los daños evitables en la atención de los pacientes.