Una mujer de 45 años y a un joven de 22 fueron demorados por la sustracción de una gran cantidad de mercadería. Los productos fueron restituidos.
Encontraron a una persona sin vida cerca de Puente Wierna
La alerta al Sistema de Emergencias 911 ingresó pasada las 15 horas. Se trataría de un hombre mayor de edad.
Este martes ingresó un llamado de alerta al Sistema de Emergencias 911 alertando el hallazgo de una persona sin vida, cerca del Puente Wierna.
Según las primeras informaciones se trata de un hombre mayor de edad.
Personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) realizan las tareas de peritaje en el lugar.
En desarrollo.
Efectivos de la Comisaría 5 acudieron a un pedido de auxilio en calle San Martín esquina Maipú, donde un bebé de 11 meses tenía problemas respiratorios.
La Policía del Distrito 10, alertada por el 911, infraccionó esta madrugada al propietario de un inmueble en calle Cerro Rincón de San Luis por realizar una fiesta no autorizada.
La Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Salta firmó un convenio de colaboración con la Coordinación de Bienestar Policial y Penitenciario.
Fue encontrado sin vida durante la mañana del pasado martes, en las inmediaciones de las calles Zabala y Catamarca de la ciudad de Salta. La audiencia de imputación se concretará este viernes.
Se trabajó en el sector del canal que abarca distintas calles de la jurisdicción en el marco de operativos de Protección Ciudadana. 10 personas fueron demoradas por contravenciones. Hubo secuestro de armas blancas. Fue una labor coordinada con áreas municipales.
Boca Juniors recibirá una sanción económica de la Liga Profesional por el ingreso de un gran número de personas "particulares" al campo de juego de La Bombonera durante el Superclásico.
Este martes 11 de noviembre se abre el Portal 11/11, una fecha considerada en la espiritualidad y numerología como uno de los días de mayor energía del año.
ADP anunció un paro porque Diputados quiere modificar el Estatuto del Educador
La Asociación Docente Provincial confirmó una medida de fuerza en oposición al proyecto de ley que busca incorporar un nuevo artículo al Estatuto del Educador. La iniciativa será tratada este martes en la Cámara de Diputados.
Amazon lanzó su aplicación Amazon Bazaar en Argentina, intensificando la competencia para Mercado Libre, Temu y Shein en el segmento de precios bajos.
Ante un inesperado contrapunto entre el primer mandatario Javier Milei y el exviceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, en un listado de los países que más efectivo utilizan figura la economía argentina en el puesto 24° de 123 naciones.