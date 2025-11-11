Encontraron a una persona sin vida cerca de Puente Wierna

La alerta al Sistema de Emergencias 911 ingresó pasada las 15 horas. Se trataría de un hombre mayor de edad.

Policiales11/11/2025

rio-la-caldera-1

Este martes ingresó un llamado de alerta al Sistema de Emergencias 911 alertando el hallazgo de una persona sin vida, cerca del Puente Wierna.

Según las primeras informaciones se trata de un hombre mayor de edad. 

Personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) realizan las tareas de peritaje en el lugar.

En desarrollo.

