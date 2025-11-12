Motociclista murió tras chocar contra un auto en Avenida del Carnaval

Anoche, personal del Distrito de Prevención 10 tomaron conocimiento sobre un siniestro vial entre una motocicleta y un auto en avenida del Carnaval atrás del Centro de Convenciones de Salta.

En el lugar personal de salud constató la presencia de una persona lesionada que fue trasladada al hospital donde posteriormente se produjo su deceso.

El Grupo Técnico de Criminalística documentó la escena a fin de establecer las circunstancias del hecho y efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial realizaron tareas de ordenamiento vehicular.

Intervino la Unidad de Graves Atentados contra las Personas 1.