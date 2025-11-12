Ocurrió durante un control vehicular en avenida San Martín y Usandivaras de la Capital. El conductor fue puesto a disposición de la Justicia. Intervino la Fiscalía Penal correspondiente.
Motociclista murió tras chocar contra un auto en Avenida del Carnaval
Un siniestro vial fatal ocurrió anoche en la Avenida del Carnaval, detrás del Centro de Convenciones de Salta, involucrando a una motocicleta y un automóvil.Policiales12/11/2025
Anoche, personal del Distrito de Prevención 10 tomaron conocimiento sobre un siniestro vial entre una motocicleta y un auto en avenida del Carnaval atrás del Centro de Convenciones de Salta.
En el lugar personal de salud constató la presencia de una persona lesionada que fue trasladada al hospital donde posteriormente se produjo su deceso.
El Grupo Técnico de Criminalística documentó la escena a fin de establecer las circunstancias del hecho y efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial realizaron tareas de ordenamiento vehicular.
Intervino la Unidad de Graves Atentados contra las Personas 1.
La alerta al Sistema de Emergencias 911 ingresó pasada las 15 horas. Se trataría de un hombre mayor de edad.
Una mujer de 45 años y a un joven de 22 fueron demorados por la sustracción de una gran cantidad de mercadería. Los productos fueron restituidos.
Efectivos de la Comisaría 5 acudieron a un pedido de auxilio en calle San Martín esquina Maipú, donde un bebé de 11 meses tenía problemas respiratorios.
La Policía del Distrito 10, alertada por el 911, infraccionó esta madrugada al propietario de un inmueble en calle Cerro Rincón de San Luis por realizar una fiesta no autorizada.
La Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Salta firmó un convenio de colaboración con la Coordinación de Bienestar Policial y Penitenciario.
Boca Juniors recibirá una sanción económica de la Liga Profesional por el ingreso de un gran número de personas "particulares" al campo de juego de La Bombonera durante el Superclásico.
Amazon lanzó su aplicación Amazon Bazaar en Argentina, intensificando la competencia para Mercado Libre, Temu y Shein en el segmento de precios bajos.
Ante un inesperado contrapunto entre el primer mandatario Javier Milei y el exviceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, en un listado de los países que más efectivo utilizan figura la economía argentina en el puesto 24° de 123 naciones.
Tan Biónica anunció su gran show en Vélez: fecha, entradas y preciosCultura & Espectáculos11/11/2025
El grupo liderado por Chano tocará el 27 de marzo de 2026. Las entradas salen a la venta este miércoles 12 de noviembre desde $60.000 por Enigma Tickets.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que establece la adhesión de la Provincia a la norma nacional que busca prevenir la mala praxis médica y los daños evitables en la atención de los pacientes.