Ocurrió durante un control vehicular en avenida San Martín y Usandivaras de la Capital. El conductor fue puesto a disposición de la Justicia. Intervino la Fiscalía Penal correspondiente.
Detienen al conductor alcoholizado que provocó un choque frontal y la muerte de un motociclista en Salta
Sucedió durante la noche de este martes, en avenida del Carnaval, cuando un motociclista perdió la vida, luego de un choque frontal con un automóvil.Policiales12/11/2025
El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, Gabriel González, investiga un siniestro vial con víctima fatal, ocurrido en la zona sur de la ciudad de Salta.
Según las primeras tareas realizadas, el fallecido, de 25 años, circulaba en una motocicleta por la avenida del Carnaval y en sentido contrario, lo hacía un automóvil conducido por un hombre de 50 años.
En circunstancias que se tratan de establecer, el rodado de mayor porte invadió el carril contrario y se produjo una choque frontal. El motociclista resultó gravemente herido y falleció horas después en el hospital San Bernardo.
El conductor del automóvil, quien conducía con un nivel de alcoholemia de 1.6 g/l, intentó darse a la fuga y fue detenido.
El fiscal González señaló que se encuentran en cumplimiento todas las medidas pertinentes para lograr esclarecer lo sucedido y que el acusado será imputado este miércoles en sede fiscal.
