A los 76 años, Vera Wang deslumbró en los CFDA Awards 2025

La diseñadora estadounidense Vera Wang volvió a sorprender a los fanáticos de la moda. A sus 76 años, la creadora que visitó a innumerables celebridades y que marcó tendencia global con sus colecciones de novia, se convirtió en un fenómeno viral por su sorprendente imagen. Su apariencia, tan joven y esbelta como la de una mujer de treinta, es una de las principales conversaciones de las redes sociales.

La reciente aparición que reavivó la fascinación por su eterna juventud tuvo lugar el pasado 3 de noviembre en la edición 2025 de los CFDA Fashion Awards en Nueva York, la noche más esperada para la industria de la moda en Estados Unidos. Entre looks espectaculares y la presencia de grandes nombres del diseño, se observó el tranquilo andar de Vera Wang. Su físico, que desafía abiertamente la edad cronológica, se convirtió de inmediato en el tema central de la velada.

El look de Vera Wangen la alfombra roja



Durante los CFDA Awards 2025, la diseñadora fue una de las figuras más comentadas de la noche. Su presencia no solo destacó por su elegancia innata, sino por esa apariencia juvenil que, una vez más, despertó la pregunta: ¿cuál es su secreto?.

Wang eligió un atuendo moderno y sofisticado. Lució un top negro que dejaba al descubierto buena parte de su esbelta figura, complementado con amplias y elegantes mangas del mismo color. En contraste, combinó la parte superior con una falda blanca de seda que cubría sus piernas.

El conjunto fue suficiente para poner en primer plano el aspecto juvenil y atlético de su cuerpo, provocando una avalancha de reacciones de asombro en las redes sociales. Una de las asistentes a la gala, Keri, compartió su impresión en Instagram: "Vera Wang, de 76 años, demuestra una vez más que la elegancia no tiene edad. Radiante, refinada e icónica sin esfuerzo en los Premios CFDA de la Moda 2025".

El misterio de la juventud de Vera Wang: “no hay fórmulas mágicas”



La fascinación por la apariencia de la septuagenaria es constante, y la diseñadora fue enfática al desmentir la existencia de algún truco milagroso o tratamientos cosméticos costosos detrás de lo que se ve. Wang asegura que la clave reside en una filosofía de vida basada en la pasión, la actividad y los hábitos saludables.

Según la propia creadora, su receta se resume en varios pilares, entre ellos la vida activa. La diseñadora pasa buena parte del día moviéndose en su taller. Estar rodeada de telas, bocetos y jóvenes diseñadores la mantiene, según sus palabras, llena de energía y creatividad. Wang confiesa que su verdadera fuente de juventud es, ante todo, la pasión inagotable por su trabajo.

Además, Vera Wang siempre destaca el sueño y la dieta. Insiste en la importancia de dormir bien, mantener una dieta saludable libre de frituras y alimentos ultraprocesados, y evitar la exposición solar directa.

La presencia de Vera Wang, que compartió aquella festiva noche de homenajes junto a otras estrellas de la moda neoyorquina como Donatella Versace, Cynthia Rowley y Jerry Lorenzo, no solo fue un recordatorio de su influyente carrera, sino también una poderosa declaración sobre la vitalidad y la belleza que pueden perdurar, desafiando las expectativas de la edad.

Con información de La Gaceta