Trump impondrá aranceles de hasta 12,5% a 60 países

La medida fue anunciada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) y está basada en investigaciones sobre la falta de aplicación efectiva de prohibiciones contra bienes fabricados mediante trabajo forzoso. Los países afectados concentran cerca del 99,4% de las importaciones estadounidenses.

“El 2 de junio de 2026, el Representante Comercial de Estados Unidos determinó (...) que los actos, políticas y prácticas de las 60 economías investigadas relacionados con la falta de imposición y aplicación efectiva de una prohibición sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzado no son razonables”, señaló el comunicado de la oficina comercial. El USTR determinó que la tarifa del 10% corresponde a los países que cuentan con una prohibición contra la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, que han asumido compromisos para implementar esos controles mediante acuerdos comerciales o que poseen sistemas parciales destinados a impedir el ingreso de ciertos productos vinculados con esa práctica. Entre esas economías se encuentran Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y Reino Unido.