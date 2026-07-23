La ONU reúne a sus seis candidatos a secretario general en un debate previo a la elección

Los seis candidatos a secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) participarán este jueves en un debate en el Salón de la Asamblea General, a una semana del inicio formal del proceso de selección para un puesto clave a escala mundial.

La sesión, sin un favorito claro y en medio de dificultades para movilizar entusiasmo, consistirá en 90 minutos de preguntas de diplomáticos, empleados de la ONU y representantes de la sociedad civil.

Entre los aspirantes se encuentran Rafael Grossi (Argentina), Michelle Bachelet (Chile), María Fernanda Espinosa (Ecuador), Rebeca Grynspan (Costa Rica), Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana) y Macky Sall (Senegal), quienes buscan suceder al actual secretario general saliente, Antonio Guterres.

El próximo 30 de julio, los 15 miembros del Consejo de Seguridad realizarán una primera votación a puerta cerrada y de manera anónima para expresar sus preferencias. Este sufragio informal será seguido por rondas adicionales hasta que uno de los aspirantes logre nueve votos y evite el veto de los cinco miembros permanentes. El nombre seleccionado se enviará a la Asamblea General para su nombramiento formal, y el nuevo secretario general asumirá el cargo el 1 de enero de 2027.