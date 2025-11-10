Recesión sexual: Por qué las parejas tienen menos sexo

La Dra. Mónica Gelsi, sexóloga y ginecóloga, señaló en De Esto sí se habla: Salud y Sexualidad, por Aries, que se registra una “recesión sexual”: más pacientes consultan por falta de deseo y menos frecuencia de encuentros.

“Hay demasiados estímulos de pantalla: la gente mira más el celular que a su pareja”, dijo.

Según Gelsi, la combinación de estrés, irritabilidad y uso constante del teléfono desplaza la intimidad. Recomendó recuperar tiempos de conversación y fijar límites claros: “El momento en familia es sagrado: celulares fuera de la mesa”, señaló.

También diferenció sexo y hacer el amor, y remarcó la centralidad del consentimiento: “El consentimiento evita problemas: hay que hablar de lo que gusta y lo que no”, completó.